Karantina otelleri için 7 milyon Euro ödenecek

Güney kıbrıs'ta karantina merkezi olarak kullanılan 35 otel için Rum hükümeti 7 milyon euro ödeyecek

Karantina otelleri için 7 milyon Euro ödenecek
banner432

Rum hükümeti, koronavirüs salgını sebebiyle yurt dışından Güney Kıbrıs’a getirilerek otellerde karantinaya alınan Kıbrıslı Rumlar için karantina otellerine yaklaşık 7 milyon Euro ödeyecek.

Fileleftheros gazetesi, koronavirüs sebebiyle yurt dışından Güney Kıbrıs’a dönen Kıbrıslı Rumların karantina süreçlerini geçirdikleri 35 otele ödenecek miktarın yaklaşık 7 Milyon Euro civarında olduğunu yazdı.

Haberde, tek yataklı odalar için günlük 60, çift kişilik odalar için ise 90 Euro ödeyecek olan hükümetin, otellerin güvenliğinin sağlanması için güvenlik şirketlerine ise yaklaşık 558 bin Euro ödeme yapacağı belirtildi

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
2 milyar 288 TL milyon geliyor
2 milyar 288 TL milyon geliyor
  1. KIBRIS