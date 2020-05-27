Spor salonları açıldı

KKTC’de korona virüs tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor... Bugün spor salonları açıldı

Spor salonları açıldı
banner432

KKTC’de COVİD-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. Buna göre, bugün spor salonları açıldı.
Bakanlar kurulu kararına göre 1 Haziran itibarıyla bireysel spor branşlarına da başlanabilecek
Bu arada casinolar, oteller, bet ofisler ve dövme salonları 1 Haziran itibarıyla açılacak. Kültür sanat etkinlikleri de bu tarihten itibaren yapılabilecek.. Aynı gün kreşler de hizmete girecek.
Şartlar böyle devam ederse düğün salonları da 1 Temmuz itibarıyla açılacak.
Ülkede gece yarısı 00.00’dan sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkmak hâlâ yasak. Sokağa çıkanların maske takması da zorunlu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 10:49
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türkiye’de vaka sayısı 158 bin 762 oldu
Türkiye’de vaka sayısı 158 bin 762 oldu
  1. TÜRKİYE