KKTC’de COVİD-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. Buna göre, bugün spor salonları açıldı.

Bakanlar kurulu kararına göre 1 Haziran itibarıyla bireysel spor branşlarına da başlanabilecek

Bu arada casinolar, oteller, bet ofisler ve dövme salonları 1 Haziran itibarıyla açılacak. Kültür sanat etkinlikleri de bu tarihten itibaren yapılabilecek.. Aynı gün kreşler de hizmete girecek.

Şartlar böyle devam ederse düğün salonları da 1 Temmuz itibarıyla açılacak.

Ülkede gece yarısı 00.00’dan sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkmak hâlâ yasak. Sokağa çıkanların maske takması da zorunlu.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 10:49