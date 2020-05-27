KKTC’de COVİD-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. Buna göre, bugün spor salonları açıldı.
Bakanlar kurulu kararına göre 1 Haziran itibarıyla bireysel spor branşlarına da başlanabilecek
Bu arada casinolar, oteller, bet ofisler ve dövme salonları 1 Haziran itibarıyla açılacak. Kültür sanat etkinlikleri de bu tarihten itibaren yapılabilecek.. Aynı gün kreşler de hizmete girecek.
Şartlar böyle devam ederse düğün salonları da 1 Temmuz itibarıyla açılacak.
Ülkede gece yarısı 00.00’dan sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkmak hâlâ yasak. Sokağa çıkanların maske takması da zorunlu.
Spor salonları açıldı
KKTC’de korona virüs tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor... Bugün spor salonları açıldı
KKTC’de COVİD-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. Buna göre, bugün spor salonları açıldı.
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