57 test yeni vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 57 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

57 test yeni vaka yok
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 57 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin,  hastane Polikliniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde gözetim altında kalanlara yapıldığını açıkladı.

26 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 57

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.120  

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 19:01
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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