Tarih bekliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile her an görüşmeye hazır olduğunu yeniden tekrarladı.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Tem-silcisi Maria Angela Holguin arasındaki görüşmenin aralık başında gerçekleşeceğinden ötürü Kıbrıs sorunundaki bir sonraki aşamanın Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanı olacağı 2026 yılına ertelenmiş gibi göründüğüne dair sorusunu yanıtlayan Hristodulidis, bir konunun diğer konuyu etkilemediğini ifade etti.

Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs’a planladığı gibi kasım ayı başında gelmesinin iyi olacağını, ancak bunun "bilindik sebeplerden ötürü mümkün olmadığını" öne sürdü.

Hristodulidis, doğal olarak müzakerelerin üzerinde mutabık kalınan temelde yeniden başlaması-na yönelik olumlu gelişmelere yönelik çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci "neden geciktirdiğinin" sorulması üzerine ise Hristodulidis "Sayın Erdoğan’ın ne yaptığını bilmesinin mümkün olmadı-ğını ve bildiği şeyin kendilerinin ne yaptığı olduğunu" belirtti.

Hristodulidis, "defalarca kez söylediği ve pratikte de gösterdiği gibi, kendilerinin her an hazır durumda olduklarını" öne sürdü.

Gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadığını ifade eden Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhür-man’la ne zaman görüşecekleri ve görüşmenin neden BM’nin varlığı olmadan yapılacağının sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erhürman’la konuştukları zaman kendisine ertesi gün bile görüşmeye hazır olduğunu söylediğini anımsattı.

Erdoğan’a cevap verdi

Açıklamasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bölgede kurulan yeni emperyalist oyunda Kıbrıs’ın da menüye eklenmek istediği ve Kıbrıs sorunundaki çözümün iki devlet olduğuna” dair açıklamalarını da yorumlayan Hristodulidis, Erdoğan’ın açıklamalarını görmediğini ifade ederek “neo-Osmanlı yaklaşımı hayata geçirmeye çalışarak bölgede emperyalistçe davranan tek kişinin Türkiye olduğu” iddiasında bulundu.

