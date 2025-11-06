Atina rahatsız oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in "Orta Doğu'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) veya NATO benzeri bir güvenlik ve iş birliği örgütü kurulması" yönündeki sözlerinin şaşkınlık yarattığı bildirildi. Hristodulidis'in bu sözlerinin, bölgede benzeri bir iş birliği oluşturulması inisiyatifi üstlenen Yunanistan'da rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

Politis gazetesi, Hristodulidis’in "Ekonomist"in Kıbrıs'ta yaptığı zirvedeki konuşmasında “tüm Orta Doğu’da, AGİT veya NATO benzeri bölgesel güvenlik ve iş birliği örgütünün kurulması için inisiyatif üstlenilmesinden” söz etmesinin sürpriz olduğunu yazdı.

Nikos Hristodulidis’in bu söyleminin, böyle bir örgütün sahada kurulma olasılığı hakkında bir dizi soru işaretini de gündeme getirdiğini belirten gazete, olumsuz yorumlara neden olan Rum liderin bu söyleminin imaj yaratma maksatlı olduğu ifade edildi.

Atina’ya kadar ulaşan bu açıklamaların da hoşnutsuzluğa yol açtığını yazan gazete, Yunan Baş-bakanı Kiriakos Miçotakis’in de 17 Ekim'de Doğu Akdeniz ülkeleriyle devletler formu için ini-siyatif üstlenmekten söz ettiğini anımsattı.

Habere göre, Hristodulidis konuşmasında, “Orta Doğu’da AGİT veya NATO benzeri bir böl-gesel güvenlik iş birliği örgütü kurulması için gerekli siyasi koşulların olgunlaşması için çalıştık-ları; bu örgütün herkesin iş birliğiyle, bölgesel iş birliğinin ileriye götürülmesi çerçevesinde elde edilecek faydaları ortaya çıkaracağı” ifadesini kullandı.

Haravgi gazetesine göre, konuşmasında Kıbrıs sorunundan da söz eden Hristodulidis, hükü-metin, BM kararları ve AB müktesebatı çerçevesinde Kıbrıs sorununa yaşayabilir, kalıcı ve adil bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun çözümünün önemli bir konu olduğunu komşu ülkelerin de buna ilgi göster-diğini ifade eden Hristodulidis, böylesi bir girişimin, bölge ülkeleri arasındaki iş birliği ve uz-laşma çerçevesini teşkil edebileceğinden de söz etti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun sadece ulusal bir mesele değil, bölgesel güvenlik ve istikrar sorunu olduğunu da söyledi.

Çalkantılı bir bölgede güvenli bir sığınak olan Güney Kıbrıs'ın üç kıta arasında bir bağlantı olarak tanındığını kaydeden Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, Yunanistan, Mısır, İsrail, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle üçlü ve çok taraflı iş birlikleri yaptığını da anımsattı.