Engomi’de 7 silah

Lefkoşa'nın Rum kesimindeki Engomi bölgesinde açık alanda bir çantada yedi adet silah bulundu.

Fileleftheros gazetesi bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin Engomi ile Makedonitissa arasındaki bölgede otların arasına gizlenmiş bir sırt çantasında bulunan silahlara el konulduğunu ve bilimsel incelemeye gönderildiğini belirtti.

Silahların kullanılabilir durumda olduğunu kaydeden gazete, polisin konuyla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.

Uyuşturucu operasyonu

Alithia gazetesinde yer alan haberde ise Rum polisinin 26 yaşındaki bir kişinin kaldığı dairede yaklaşık 840 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini yazdı.

Bunun öncesinde polis ile söz konusu şahıs arasında Limasol bölgesinde araçlı kovalamaca olduğunu yazan gazete, polisin dur ihtarına uymayan şahsın aracını çalıştırıp polis aracına çarptığını ve kaçmaya çalıştığını belirtti.

Daha sonra şahsın polis tarafından yakalandığını ve bunun akabinde şahsın evinde yapılan aramada 110 gram kokain, 730 gram hint keneviri ve 2 bin 680 Euro nakit para ele geçirildiğini kaydeden gazete, şahsın polis tarafından göz altına alındığını ekledi.