Seçim rüşveti

Diko Başkanı Nikolas Papadopoulos yaptığı açıklamada, Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından kurulacak yeni parlamentodaki ilk işlerinin, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinden çıkarılan doğal gazın satışından elde edilen gelirlerle sosyal güvenlik fonunu ve emekli maaşlarını güçlendirmeye yönelik yasa tasarılarını meclise sunmak olacağını söyledi.

Papadopoulos yazılı bir açıklamada, Kronos bloğundan doğal gaz satılmasına ilişkin kabine kararının ardından yeni finansal yolların açıldığını söyledi.

Papadopoulos, "Her şey yolunda giderse, Kıbrıs 2028'in ilk yarısında doğal gaz ihracatına başlayacak" diyerek, bunun da "yüz milyonlarca Euro gelir" anlamına geldiğini söyledi.

Ayrıca, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki en büyük üç petrol yatağının işletmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Papadopoulos, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra kullanılmak üzere bir fonda biriktirilen gelirin, Norveç modeline benzer şekilde sosyal güvenlik ve emeklilik sistemlerini iyileştirmek için kullanılabileceğini söyledi.

Diko'nun, sefalet ve umutsuzluğa çözümler önerdiğini ve her bireyin, her hanenin kazanımlardan pay alabilmesi için mücadele edeceğini söyleyen Papadopoulos, "Emeklilerimiz onurlu bir yaşama hakkı kazanmıştır" diye ekledi.

