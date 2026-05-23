Doğru tespit

Liberal Demokrat Parti'den Lord John Sharkey, Kıbrıs Türk tarafına daha fazla dikkat çekilmesi çağrısında bulundu ve müzakerelerdeki tarihi çıkmaz nedeniyle Kıbrıs Rum toplumunu kınadı.

Lord Sharkey, Kralın konuşması sırasında Lordlar Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin tarihine değinerek, elli yılı aşkın süredir tekrarlanan çabaların bir çözüme ulaşılmasıyla sonuçlanmadığını belirtti.

Lord Sharkey şöyle konuştu:

“Bu dönemde çok sayıda birleşme girişimi yapıldı, bunların hepsi başarısızlıkla sonuçlandı ve her durumda bu başarısızlıkların asıl sebebi Kıbrıslı Rumlardı.”

Lord Sharkey, Kıbrıslı Rumların görüşmeleri terk etmesinin ardından görüşmelerin çöküşünü "büyük bir üzüntü" olarak nitelendirdi. Sharkey ayrıca Kıbrıslı Türklerin durumuna da değinerek, "Onlarca yıldır tanınmadan, dezavantajlı koşullar altında ve ambargolar nedeniyle uluslararası sermayeye erişimden mahrum olarak yaşıyorlar" dedi.

Lord Sharkey konuşmasında, Kıbrıs Türk lideri Tufan Erhurman'a atfedilen şu sözleri aynen aktardı:

“Bu adada Kıbrıs Türk halkının varlığını görmezden gelerek bir çözüm bulunabileceğine gerçekten inanan var mı?”

Haberde, İngiliz hükümetini Kıbrıslı Türkler için oluşturulan Tüm Partili Parlamento Grubu ile daha fazla işbirliği yapmaya davet eden Sharkey’in, Kıbrıs Türkleri için oluşturulan Tüm Partili Parlamento Grubu'nun başkanlığını ve başkan yardımcılığını yapmış olup, bu grup kuzeyin tanınması ve İngiliz hükümetinin ekonomik ambargoları kaldırması için yoğun lobi faaliyetlerinde bulunduğu da aktarıldı.

