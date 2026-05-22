Önemli bir adım

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Hindistan ziyareti kapsamında Mumbai ve Yeni Delhi’de temaslarda bulundu. Eurobank Mumbai'de bir temsilcilik ofisi açarak, Hindistan'da bu tür bir hizmeti sunan Güneydoğu Avrupa'dan ilk kuruluş oldu.

Hristodulidis, Kıbrıs'ın Mumbai'de bir ticaret merkezi açtığını ve merkezin Eylül ayında kapılarını açmasının planlandığını duyurdu. Hristodulidis merkezin "iş bağlantıları için bir merkez görevi görecek şekilde tasarlandığını" ve bu nedenle Hint şirketlerine "Kıbrıs'ta ve Avrupa genelinde fırsatları keşfetmelerinde" yardımcı olacağını söyledi.

Hristodulidis şöyle konuştu:

“Güney Kıbrıs ve Hindistan arasındaki ekonomik ve ticari bağları derinleştirme yönündeki devam eden çabalarımızın bir parçası olarak, Mumbai'de bir Kıbrıs ticaret merkezi kurulması kararımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Kıbrıs işletmeleriyle ortaklıkları teşvik edeceğini ve istikrarlı, şeffaf ve tamamen AB uyumlu bir iş ortamı aracılığıyla Avrupa Birliği'ne erişimi kolaylaştıracak. Bu kararın yatırım, ticaret ve inovasyon için yeni yollar açacağına ve Kıbrıs'ın Hint işletmeleri için Avrupa'ya ve daha geniş bölgeye güvenilir bir giriş noktası olarak konumunu güçlendireceğine kesinlikle inanıyorum. Kıbrıs ticaret merkezi, iş dünyalarımız arasında pratik bir köprü görevi görecek, Kıbrıs ve Avrupa'da fırsatlar arayan Hint şirketlerini destekleyecek, Kıbrıs işletmeleriyle ortaklıkları kolaylaştıracak ve Avrupa Birliği pazarına erişimi artıracaktır.”

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (Keve) Başkanı Stavros Stavrou ise, forumda yaptığı konuşmada, adanın Avrupa'ya ve daha geniş bölgeye yayılmayı hedefleyen Hint işletmeleri için "stratejik bir geçiş kapısı" görevi görme konusunda "benzersiz bir konumda" olduğunu belirtti.