‘Korku’ mesajı

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda KKTC’deki lidere göre değişmeyen hedefleri olduğunu, dolayısıyla muhteşem değişiklikler beklememeleri gerektiğini söyledi.

Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da Türkiye’nin “uzvu” olduğunu ileri süren Yeorgios, Türkiye’nin uluslararası topluma farklı bir yüz göstermek istediğini öne sürdü.

KKTC’deki lider kim olursa olsun tavizlerin Rum tarafınca verildiğini de savunan Yeorgios, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dediği gibi her şeyin müzakere masasında netleşeceğini belirtti.

İki kesimli iki toplumlu federasyonun Türk standartlarında bir çözüm olduğunu da ileri süren Yeorgios, bunun er ya da geç Kıbrıs’ın Türkleşmesine yol açacağını ve bunun ulusal bir ötenazi çözümü olduğunu iddialarına ekledi.

Kilisenin nüfus artırma planı

Haberde Güney Kıbrıs'taki kilisenin nüfus artırma planını uygulamaya koymak üzere olduğu da belirtildi.

Gazete Başpiskopos Yeorgios’un kilisenin söz konusu planının üç veya daha fazla çocuğa sahip ailelere ödenek verilmesiyle alakalı olduğu kaydedildi.

Nüfusun artırılması için kilise tarafından çok çocuklu ailelere yılda iki milyon Euro verileceği belirtilen haberde, planın 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana üçüncü çocuğa sahip olan aileleri kapsadığı ifade edildi.

Gazete ödeneğin 1 Ocak tarihinden itibaren geriye dönük olarak uygulanacağını da kaydetti.