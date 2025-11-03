Sürücüler dikkatsiz

Ülke genelinde hafta sonu meydana gelen 6 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Güzelyurt-Lefke çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre; dün saat 11.00 sıralarında, Aydınköy mevkiinde, İrfan Yaman (E-38) yönetimindeki ML 474 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrederken önünde aynı istikamete doğru giden ve toprak yola dönmek için yavaşlayan Mehmet Moreket (E-37) yönetimindeki EY 681 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan ML 474 plakalı salon araç, orta refüjde bulunan beton bariyerlere de çarpıp; EY 681 plakalı araç ise yolun dışında durdu.

Kaza sonucu yaralanan Mehmet Moreket Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi; aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Moreket (E-72) ve Cemaliye Moreket (K-67) ile İrfan Yaman ise Cengiz Topel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aynı yerde 2 kaza

Geçitkale-Tatlısu ana yolu, Mersinlik Piknik Alanı mevkiinde, dün sabah saat 03.40’da meydana gelen kazada, Göksel Akkuyu (E-26), yönetimindeki VJ 879 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, su kanalına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Kazanın akabinde aynı yerde saat 04.30’da, sürücü Elif Milli (K-47), yönetimindeki UN 276 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, toprak sete çarptıktan sonra, su kanalı içerisinde kazalı olarak bulunun VJ 879 plakalı araca da çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Güzelyurt'ta araç motosiklete çarptı

Güzelyurt’ta ise önceki gün Fatma Tekiner (E-45), yönetimindeki AA 984 G plakalı araçla dikkatsizce seyrederken, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Güneysu (E-73) yönetimindeki üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hatice Güneysu (K-70), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Takla atan araç, tavanı üzerinde durdu

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, önceki gün Ruslan Allakuliyev (E-23), yönetimindeki JE 171 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, ağaca çarpıp savrularak bir takla attıktan sonra, tekrar yola girip tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda ise yine önceki gün Emirzade Terzioğlu (E-39), yönetimindeki YA 889 plakalı araçla dikkatsizce seyrederken çembere geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çemberde bulunan bordür taşlarına çarparak takla atan araç, narenciye bahçesine girdi ve beş ağaca çarpıp yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Terzioğlu (E-36), Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

