Turizm ve eğitim ülkesi için Büyük tehlike

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a kaçak yollardan yüklü miktarda silah getirildiğine dair ihbar alan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği ekipleri dün Girne ve Güzelyurt’ta başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. ‘Siper Operasyonu’ sonucunda 11 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, 37 adet tabancanın arandığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında tutuklanan 49 yaşındaki H.A. Girne’de, aynı yaştaki Y.S. ise Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan zanlıların ülkeye toplamda 48 adet tabanca soktukları bildirildi. Turizm ve eğitim adası olan KKTC’de bu tür suçlarda meydana gelen artışlar endişelere yol açtı.

Elde edilen bulgular soruşturmayı genişletti

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, soruşturmanın 31 Ekim 2025 tarihinde Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak başlatıldığını belirtti.

Polis, Girne’de tutuklanan H.A.’nın telefonunda yapılan incelemede elde edilen bulguların soruşturmayı genişlettiğini aktardı. Polis, zanlının telefonunda yapılan teknik inceleme sonucunda, tabancaları ülkeye yasa dışı yollardan ithal ettiğini, saklanmasına ilişkin Akçay’da sakin Y.S. ile yazışmalarının tespit edildiğini ifade etti.

Polis memuru, elde edilen bu bilgilerin ardından alınan 1 Kasım 2025 tarihinde Güzelyurt’ta H.A.’ya ait MJ19EXK plakalı Ford Transit marka araçta arama gerçekleştirildiğini kaydetti.

Polis, araç içerisinde 11 adet 9 mm tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 9 adet canlı mermi bulunduğunu aktardı.

Polis, yapılan tespitler sonrasında Y.S.’nin de olayla bağlantılı olarak aynı gün tutuklandığını belirtti. Ülkeye başka silahların da getirilip saklanmış olabileceği yönünde güçlü bulgular bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini, elde edilen telefon kayıtlarının incelenmekte olduğunu, zanlıların temas kurduğu kişilerin de tespit edilmeye çalışıldığını kaydetti. Polis, ele geçirilen silahların menşeilerinin ve olası başka olaylarla bağlantılarının araştırıldığını belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken telefon dökümleri olduğunu ifade ederek, Y.S. hakkında 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Girne’de mahkemeye çıkarılan H.A. hakkında da 2 gün ek tutukluluk kararı verildi.



Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2025, 09:38