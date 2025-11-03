Kapakları kim söktü

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta bir şirkette çalışan Türkmenistan uyruklu Yusuf Niyazov, meydana gelen iş kazasına yaşamını yitirdi. Karbon siyahı ve akaryakıt üretiminde kullanılan reaktörün tank kısmına giren, içeride oksijensiz kalarak bayılan, iş arkadaşları tarafından çıkarılan Niyazov’un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında işyeri sahibi M.Ü.E (E-61) ve yönetici C.B. (E-43)tutuklandı.

Zanlılar “tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 1 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında Haspolat’ta, zanlı M.Ü.E.’nin sahibi olduğu ve zanlı C.B.’nin yöneticiliğini yaptığı bir iş yerinde meydana gelen kazada, işçi olarak çalışan Yusuf Niyazov’un yaşamını yitirdiğini aktardı.

Polis, olay günü sabah saatlerinde Niyazov’un karbon siyahı ve akaryakıt üretiminde kullanılan piroliz reaktörünün tank kısmına henüz belirlenemeyen bir nedenle girdiğini, içeride oksijensiz kalarak bayıldığını anlattı. Polis, olayın çevredeki işçiler tarafından fark edilmesi üzerine Niyazov’un tanktan çıkarıldığını ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Polis, yapılan ilk müdahalenin ardından Genel Cerrahi Servisi’nde tedavi altına alınan Niyazov’un, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, olayın ardından zanlılar M.Ü.E. ve C.B.’nin tutuklandığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Başlatılan soruşturma kapsamında Çalışma Dairesi müfettişlerinin olay yerinde inceleme yaptığını belirten polis, reaktör çevresinden kamera görüntülerinin temin edilerek incelenmeye başlandığını söyledi.

Polis, maktulün işe geliş saatini, olay sırasında kimlerin orada bulunduğunu, işçiye reaktör içerisine girme yönünde herhangi bir talimat verilip verilmediği gibi hususların araştırıldığını belirtti.

Polis, reaktör kapaklarının kim veya kimler tarafından söküldüğünün de tespit edilmesi gerektiğini, tank çevresinde herhangi bir uyarı levhasının bulunmadığının belirlendiğini vurguladı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu dile getiren polis, zanlıların bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.