5 yıl süreyle gizlendi

Kuzey Kıbrıs’ta 2019 yılından beri kaçak yaşam süren Nijeryalı S.S. Güzelyurt’ta denetimler esnasında tespit edildi.

Tutuklanan zanlı ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının 2 bin 225 gün ikamet izinsiz ülkede kaldığı açıklandı.

Polis,1 Kasım 2025 tarihinde saat 15.45 sıralarında Bostancı’da Adli Şube Amirliği ve Cürümleri Önleme Şubesi (ÇÖŞ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında zanlının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı S.S.’nin 30 Eylül 2019 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunun belirlendiğini, bu sürenin toplam 2 bin 225 gün olduğunu kaydetti.

Polis, zanlının ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığının anlaşılması üzerine suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının kimlik ve uyruk bilgilerinin doğrulanması, ayrıca ihraç işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yazışmaların başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, muhaceret ve ilgili makamlardan gelecek belgelerin beklendiğini belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi uygun bularak, onayladı.

