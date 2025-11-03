Üç kişi sorumlu tutuldu

Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisi hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu açıklandı.

Rapora göre; Dönemin Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Adıyaman Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Şefi İnşaat Mühendisi Bilal Balcı binanın yıkılmasından sorumlu tutuldu.

Öte yandan, Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi Görevlileri Ruhsat Teknisyeni ve Daimi İşçi Abdurrahman Karaarslan ile teknik eleman Fazlı Karakuş’un binanın yıkılmasında sorumluluğu olmadığı kanaatine varıldı.

Duruşma 6 Kasım’da

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılanmasına adli tatilin ardından devam ediliyor. Kamu görevlilerinin üçüncü duruşması 6 Kasım Perşembe günü Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da yapılacak. Duruşmada, biri dönemin Belediye Başkan Yardımcısı olmak üzere altı sanık yargılanıyor.

Aileler, Başbakan Üstel ve kalabalık bir heyet Adıyaman’da olacak

Aileler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet üçüncü duruşma için yeniden Adıyaman’da olacak.

İsias Otel’de kızı Selin’i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, İsias Otel’de kızı Serin İpekçioğlu’nu kaybeden Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı (DPÖ) Durali Güçlüsoy 6 Kasım’da görüşülecek kamu görevlileri davasının üçüncü duruşması öncesinde TAK’a açıklamalarda bulundu.

Yücesoylu Karakaya, “Biz aileler olarak, kamu görevlilerinin ‘Ben sadece önüme gelen belgeleri onayladım, ben sadece imza attım’ gibi savunmalarını asla kabul etmiyoruz.” dedi.

“Eğer bir imza, 72 canın ölümüne neden olan o katil binanın önünü açtıysa, o imzanın sahibinin de o ölüm zincirinin bir halkasıdır” diyen Karakaya, hiç kimsenin “ben bilmiyordum”, “ben sadece görevimi yaptım” diyerek sorumluluktan kaçamayacağını söyledi.

Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Eğer o imzalar atılmasaydı, o belgeler ‘göz yumularak’ var olmasaydı, bugün çocuklarımız, öğretmenlerimiz, dostlarımız hayatta olacaktı.” dedi.

6 Kasım’da yapılacak duruşmada ailelerin gene tutukluluk isteyeceklerini vurgulayan Karakaya, “Bu insanların sorumlu tutulmamalarını kabul etmiyorum, etmiyoruz.” dedi.

“Yanlarına kalmayacak…”

İsias Otel’de kızı Serin’i kaybeden Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu da, incelenmemiş, şeklen tamamlanan ruhsatları verenlerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

İpekçioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Hesap verecekler ki başka Serinler, başka Aliler, başka canlar ölmesin. Serinimin yokluğunun bedelini ödeyecekler. Yoksa ne benim ne çocuğumun ruhu huzur bulur. Benim çocuğum maç heyecanıyla yatağında uyudu, sizin gibi ahlaksızların hazırladığı otel onun hayatına mal oldu. Yanlarına kalmayacak. Adaleti iliklerine kadar hissedecekleri bir kararla deprem davalarına damga vuracağız. Türkiye’deki deprem yargılamalarına ‘Olası kastla’ mahkumiyetleri getireceğiz.”

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da raporda; üç sanığa sorumluluk atfedilirken, aranan kriterin mesleki ve teknik bilgiyle alakalı olduğuna işaret etti. Esendağlı, bilirkişi raporunda; özellikle mühendis olmayanların, imar şubesi sorumlularının sahte olduğunu iddia ettikleri bahse konu ruhsata attıkları imzayla alakalı, “mühendis olamadıkları” ve “teknik bilgiye sahip olmadıkları” gerekçesiyle sorumlu olmayacakları kanaatine varıldığını kaydetti.

Raporda, özellikle dönemin Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı ve İmar Şube amirinin dahil olduğu diğer üç sanık hakkında ise aynı kriterden kaynaklı sorumlu olduklarına dair bir değerlendirme yapıldığını ifade eden Esendağlı, raporun bu anlamda ilginç olduğunu belirtti.



Davayı takip etmek için orda olacağız

DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy da, “6 Kasım’da yine adalet arayışımızın peşinde Adıyaman’a gidilecek ve kamu görevlileri davasına devam edilecek. Her zaman olduğu gibi ailelerimiz, Barolar Birliği başkanımız, Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan komite üyeleri ve Başbakan Ünal Üstel’le davayı takip etmek için orda olacağız.” dedi.