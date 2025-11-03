Kaçak avcılar tespit edildi

Polis ekipleri ile av korucuları, 2025 Yılı Büyük Av Mevsimi kapsamında ülke genelinde avcı kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sonucunda kanunsuz avlandığı tespit edilen 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasına göre, Erdemli bölgesinde bir kişi, ava kapalı bir bölgede avlandığı için tespit edildi. Kırıkkale bölgesinde bir kişi, bir av günü için belirlenen yasal av sınırının üzerinde av hayvanı avladı. Balalan bölgesinde ise iki kişi, geçerli av ruhsatı olmadan ve ava kapalı bir bölgede av tüfeğini araç içerisinde kırık ve kılıf içerisinde taşımadan, motorlu araç içerisinden avlanırken yakalandı.

Polis yetkilileri, kanunsuz avcılığın hem doğaya hem de yaban hayatına zarar verdiğini belirterek, denetimlerin yıl boyunca süreceğini ifade etti. Söz konusu kişilerin avlanma yöntemleri ve bölge kontrolleriyle ilgili soruşturmanın halen devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşları avlanma kurallarına uymaları ve izin verilen av bölgeleri dışında avlanmamaları konusunda uyararak, tespit edilen ihlallerin yasal süreç kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

