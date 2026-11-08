 ‘Kaygılanıyorum’

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi John Breslow, Güney Kıbrıs’ın bürokrasiyi azaltması, normatif kesinliği artırması ve yatırım denetimlerini genişletmesi gerektiğini söyledi.

Politis’in haberine göre, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi John Breslow, dün Lefkoşa’da düzenlenen Rum Amerikan Ticaret Odası’nın “Stratejik Koridorlar ve Müttefikler: Atlantik Ötesi İş Birliği ve Avrupa’nın Bağlantısı” konulu ilk toplantısında konuştu.

Haberi, “ABD Büyükelçisi J Breslow, Kıbrıs’la İş Birliği Konusunda: Değerlendirilmeyen Fırsatlar Beni Kaygılandırıyor” başlığıyla aktaran gazeteye göre, Brewlow bir Amerikan şirketinin daha yatırım engelleri nedeniyle Güney Kıbrıs’ı terk etmekte olduğu uyarısında bulunarak Güney Kıbrıs’ı ve ABD’yi bürokrasinin azaltılmasında iş birliği yapmaya çağırdı.

Güney Kıbrıs’ın Amerikan şirketlerinin Avrupa’daki yatırım faaliyetlerinin merkezi olabileceğini ancak fırsatların, çok daha yatırımcı dostu bir ortamda değerlendirilmesi gerektiğini, bunun için de AB’deki bürokrasinin azaltılması çabalarına devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Breslow, ABD ile Yunanistan arasındaki güvenli ikmal zincirleri, kritik ikmal ve yatırım denetimleri konularındaki iş birliğini örnek gösterdi. Güney Kıbrıs’ın bu açıdan Avrupa’da merkezi rol oynayabileceğini ve Amerikan şirketlerinin Avrupa ekonomisinin geliştirilmesine nasıl yardımcı olabileceğine bir örnek teşkil edebileceğini söyledi.