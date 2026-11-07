Yatırımcı arıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığındaki bir heyetin, Kasım ayı sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gideceği haber verildi.

Bu ziyaretle hedeflenenin Güney Kıbrıs’a yeni şirketler ve yatırımlar çekilmesi yanı sıra teknoloji ve inovasyon alanlarında uzman Kıbrıslı Rum profesyonellerin adaya dönüp yerleşmesi olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanlığı ile “Invest Cyprus” tarafından 30 Kasım’da New York’ta “Minds in Cyprus- The Brain Gain Initiative” himayesinde bir panel düzenleneceğini kaydetti.

Etkinliğin, ABD’de çalışan Kıbrıslı Rum profesyonellerin, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren ve nitelikli personel arayan işletmelerle doğrudan temas kurmasını amaçladığını yazan gazete, bu yeni çabanın Hristodulidis’in 2025 yılının nisan ayında ABD’de gerçekleştirdiği temasların devamı niteliğinde olduğunu anımsattı.

Gazete, bu çabaların elle tutulur sonuçlar verdiğini ve iki büyük Amerikan teknoloji şirketinin Güney Kıbrıs’a yerleştiğini, ayrıca Güney Kıbrıs’ta bilgi işlem alt yapılarına yönelik bir iş birliğinin sağlandığını belirtti.

Kronos’ta üretimin 2028’de başlaması bekleniyor

Öte yandan Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Kronos” yatağından doğal gaz üretiminin 2028 yılında başlamasının beklendiğini iddia etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre, “Associated Press” muhabirine yaptığı açıklamada, Hristodulidis, “Kronos” yatağından doğal gaz üretiminin 2028 yılının ilk yarısında başlamasının beklendiğini söyledi.

İtalyan ENI şirketiyle yapılan anlaşmaların milyarlarca euroluk yatırımları aktif ettiğini ve yatağın kullanımı sürecini belirlediğini belirten Hristodulidis, üretim miktarının en üst seviyesinin “500 milyon kübik feet yani yaklaşık 14 milyon 16 bin metreküp” olmasının öngörüldüğünü savundu.

Hristodulidis, “Kronos” yatağının Avrupa’nın enerji kaynaklarının değişmesine sebep olabileceği iddiasında da bulundu.