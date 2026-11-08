Holguin arabulucu rolünde

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesi, yeni geçiş kapıları konusunda yarınki görüşmede liderlerin uzlaşması yönünde bir beklenti olduğunu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi

Angela Maria Holguin’in arabuluculuk yapacağını yazdı.

Haberde, pozisyon ve önerilerini yazılı sunmalarının, tarafların varılmak istenen sonuçla ilgili pozisyonlarının uyumlu olup olmadığının ve anlaşmazlık noktalarının incelenmesine olanak tanıyacağını belirtti. “Pratik önlemlerde anlaşmanın daha sonra yardımcı olacağını ancak tek başına, ortak çözüm yönelişi olup olmadığı sorusuna cevap vermediğini, ayrı metinler sunulmasının da uzlaşılmış müzakere zemini demek olmadığını” ekledi.

Haberde Haspolat, Kiracıköy-Gaziler-Eylence, Akıncılar-Limbia ve Gambo-Gemikonağı önerilerinin masada bulunduğunun, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) “yetkili kaynaklar” tarafından doğrulandığı ve pazartesi günkü üçlü görüşmede ilgili anlaşmanın açıklanması olasılığının da açık bırakıldığı kaydedildi.

Habere göre, Rum yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs Türk tarafının kabul etmediği Erenköy geçidine alternatif olarak Gambo-Gemikonağı geçidi önermesinin, bölgede sakin Rumların tepkisini çekti. Poli Hirsofu Belediyesi ve Dillirga Köyleri Kompleksi, tepkilerini, Hristodulidis’in gerek kamuoyuna yaptığı açıklamalarda gerek kendileriyle özel görüşmelerinde “Erenköy geçidi açılmadan yeni geçitler açılmasına rıza göstermeyeceği” vaatlerini hatırlatarak gösterdi.

Haravgi’ye göre, Dillirga bölgesi sakinleri Hristodulidis’ten tutumunu netleştirmesini ve verdiği sözleri tutmasını isterken Poli Hirsofu Belediye Başkanı Nikos Kleanthus “Erenköy’e ikmal sağlayan araçların geçişlerini engelleyerek dinamik önlemler almak niyetinde olduklarını” söyledi.

