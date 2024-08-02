Kuzey Kıbrıs ekside

Güney Kıbrıs'ta İstatistik Birimi’nin bütçeyle ilgili verilerine göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde gelirler yüzde 14.5 oranında artış göstererek 6 milyar 313 milyon Euro’ya yükseldi.

Giderler ise 437.5 milyon Euro artarak 5 milyar 451 milyon Euro’ya ulaştı.

Yılın ilk 6 ayında Güney Kıbrıs’ın bütçesi 800 milyon Euro fazlalık vermiş oldu.

Kuzeyde açık büyüdü

Kuzey Kıbrıs’ın bütçesi ise 6 aylık dönemde 3 milyar 542 milyon Türk Lirası (98 milyon 388 bin Euro) açık verdi.

Gelirler genel toplamı 29 milyar 303 milyon TL (813 milyon 972 bin Euro), giderler genel toplamı ise 32 milyar 845 milyon TL ( 912 milyon 361 milyon Euro) oldu.