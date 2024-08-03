Hazırlık yapılıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik özlü görüşmelerin yolunu açacak birtakım ön hazırlıkların son dönemde gelişme halinde olduğunu söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Başkanlık Sarayı’nda yapılan dış Rumlar toplantısında konuşma yapan Hristodulidis, yurtiçi ve yurtdışındaki herkesin en büyük endişesinin Kıbrıs sorununun çözülmesi, memleketin geleceği, bağımsızlık, askerin adadan ayrılmasının gerekliliği ve yeniden birleşme olduğunu kaydederek, ancak o zaman gösterdikleri çabanın ve verdikleri mücadelenin karşılık bulacağını belirtti.

Habere göre Hristodulidis, ısrarlı çabalarının ardından uluslararası toplumun ilgisini yeniden Kıbrıs sorununa odaklamayı başardıklarını ifade ederek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri tarafından kişisel temsilci atanmasını sağladıklarını kaydetti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın zamanda Paris’te görüşme fırsatı da bulduğunu ve BM’den de ön hazırlıklarla ilgili bilgiler geldiğini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, bu çabada yurtdışında yaşayan Rumların da ezeli katkısı olduğunu ifade ederek, Kıbrıs’a olan sevgilerini her daim dile getirdiklerine işaret etti.