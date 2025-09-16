‘Kuzey Kıbrıs’tan ev almayınız’

Rum Yönetimi’nin Baş Müzakerecisi Menelaos Menelaou, Kuzey Kıbrıs’tan tatil evi satın almayı düşünen İngiliz vatandaşlarınına korku veren bir açıklama yaptı.

İngiliz Daily Express gazetesine konuşan Menelaou "Mutlaka dikkatli olunuz çünkü işgalin, yasadışı bir işgalin, mülk alım satımı da dahil olmak üzere hiçbir yasal tarafı yoktur” dedi.

"Eğer hukuka aykırı bir tapu işlemi söz konusuysa, Kıbrıslı Rum'a ait bir taşınmazın yasal sahibiyle ilgiliyse, ancak başka bir tapu verilmişse ve satılan mülk buysa, o zaman hukuka aykırı bir işlem yapmış olursunuz” diyen Menelaou’ya, 1974 öncesindeki mülk satışlarıyla ilgili bir soru yöneltildi.

Menelaou “1974'te Türkiye'nin adaya müdahalesinden önce Kıbrıslı Rumlara ait olan kuzeydeki bir mülkü satın alan bir İngiliz'in mahkemeye verilip verilemeyeceği” sorusuna, " Hak sahibi yasal işlem başlatırsa, o zaman yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabilir" yanıtını verdi ve şunları ekledi:

"Bu ihtimali göz ardı edemeyiz... Mülkü bilerek satın almamış olsalar bile, bu bir mazeret teşkil etmez, çünkü alıcının mülk satışının yasal olup olmadığını kontrol etmesi gerekir. Sanki biri nereden geldiğine bakmadan bir miktar para alıyormuş gibi…”

