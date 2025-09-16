İhraç işlemi başlatıldı

Ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlenerek tutuklanan Türkmenistanlı R.J., hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Değirmenlik’te devriye gezen polis ekiplerince tespit edilerek, tutuklandığı, yapılan muhaceret kontrolünde 2 bin 253 gün ülkede kaçak yaşadığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 11 Eylül 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Değirmenlik’te, Başpınar Yolu Sokak üzerinde Demirhan Karakolu ekipleri tarafından yapılan rutin kontrol esnasında tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde R.J.’nin 23 Temmuz 2019 tarihinden itibaren toplam 2 bin 253 gündür KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmaksızın ikamet ettiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, R.J.’nin tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlı hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz sürecin tamamlanmadığını belirten polis, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 8 gün süreyle daha tutuklu kalmasına emir verdi.

