Tedavi altına alındı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Aşıklar Tepesi’nde dün akşam saatlerinde bir araç kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre derinliğindeki hendeğe düştü. Kazada 21 yaşındaki sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; saat 18.50 civarında Hisaryolu Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Bilgehan Yaradankul (E-21) yönetimindeki LD 821 plakalı araçla seyrederken, yolun sağ tarafında bulunan hendeğe düştü.

Olay yerine çağrılan ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.



