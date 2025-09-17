Festival coşkusu

GABFEST 2025 kapsamında düzenlenen etkinlikler, Gönyeli’nin kalbi Demir Sokak’ta yüzlerce kişiyi buluşturdu. Festival alanında gün boyu süren hazırlıkların ardından müzik ve dansla dolu unutulmaz bir gece yaşandı. Coşku, Bikem Tunar & Gibsy Brothers ile Grup Melatonin’in sahne almasıyla başladı. Sanatçıların güçlü performansları ve sahnedeki enerjileri, alanı dolduran kalabalığı kısa sürede coştur-du. Ardından sahneye çıkan Dance Per Minute (DPM) Dans Grubu, sergiledikleri gösteriyle büyük alkış topladı. Gecenin en çok beklenen anı ise Rıza Tamer konseri oldu. Sanatçı, seslendirdiği şarkılarla De-mir Sokak’ı dolduran kalabalığı adeta büyüledi. Müzikseverler hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederken, festival alanı renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlik, yalnızca bir konser değil, aynı zamanda farklı kuşakları ve kültürleri bir araya getiren büyük bir buluşmaya dö-nüştü. Katılımcılar, müziğin coşkusunu ve festivalin enerjisini uzun süre unutamayacaklarını dile getir-di. GABFEST 2025, sanatın ve eğlencenin kenti buluşturduğu güçlü bir organizasyon olarak hafızalara kazındı.