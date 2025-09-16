37 kişi kontrol edildi

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç Yönetimi Merkezi, kaymakamlıklar ve polis teşkilatının desteğiyle Güzelyurt, İskele ve Lefkoşa’da eş zamanlı göç denetimleri yaptı. Denetimlere Göç Yönetimi Merkezi’nin Mobil Göç Denetim araçları da katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke güvenliği ve kamu düzenini sağlamak, ayrıca kayıt dışı yaşamın önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında söz konusu denetimlerin düzenlendiği bildi-rildi.

Görevliler, denetim noktalarında yabancı uyruklu kişilerin kimlik ve ikamet izinlerini tek tek kontrol etti. Yapılan sorgulamalarda toplam 37 kişinin işlemleri incelendi. Denetimlerde ülkede yasal statüleri bulunmayan, ikamet izni süresi biten veya izinsiz şekilde ülkede kaldığı tespit edilen kişilere yönelik işlem yapıldı.

Açıklamaya göre, kaçak durumda oldukları belirlenen kişiler polis gözetiminde Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Burada gerekli prosedürlerin uygulanacağı, ardından haklarında yasal sürecin başlatı-lacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, ülke güvenliği ve kamu düzeni için kaçak yaşama kesinlikle müsamaha edilmeyeceğini vurguladı. Açıklamada, mobil göç denetim araçları ve emniyet güçleriyle yürütülen kontrollerin düzenli olarak devam edeceği ve kapsamının genişletileceği de kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025, 09:52