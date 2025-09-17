Öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İrsen Küçük Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle yaptığı ziyarette, Tatar’a merhum Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük ve kızı Gözde Küçük eşlik etti.

Sınıfları ziyaret eden Tatar, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet ederek, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Romatem Move Kıbrıs yöneticilerini kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Romatem Move Kıbrıs yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; kabulde, Proje Direktörü Kerim Caner Soydaş, Şube Müdürü Gülşen Başaran, Kurumsal İş Geliştirme Sorumlusu Dr. Fzt. Şahveren Yücel, sorumlu hekim Yrd. Doç. Dr. Nüket Vural ve Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof.Dr. Nedime Serakıncı hazır bulundu.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Romatem Move Kıbrıs’ın robotik rehabilitasyon ve fizyoterapi alanında yürüttüğü çalışmalar, uluslar arası sağlık turizmi hedefleri ve KKTC’de sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkıları hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Romatem Move Kıbrıs’ın ülkeye kazandırdığı ileri teknoloji sağlık yatırımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Soydaş: Her türlü projeye hazırız

Proje Direktörü Kerim Caner Soydaş, Kıbrıs’a ileri teknolojiyi getirdiklerini belirterek, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını yüksek teknoloji ile desteklediklerini vurguladı. Soydaş, halk sağlığına destek olmak için Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülecek her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Romatem Move Kıbrıs yöneticileri ise Cumhurbaşkanı Tatar’a gösterdiği ilgi ve destekten ötürü teşekkür ederek, merkezin hem KKTC halkına hem de yurtdışından gelecek sağlık turizmi hastalarına en üst düzeyde hizmet sunmayı sürdüreceğini belirtti.