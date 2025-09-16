İlk gün heyecanı

Hamit ER

KKTC’de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı dün başladı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte sabah 08.00’de çalan ders ziliyle yaklaşık 58 bin öğrenci ve 6 bin 500 öğretmen yeniden ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Akademik Takvim’e göre; birinci dönem 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler 1-15 Şubat 2026 tarihleri arasında yarıyıl tatiline girecek. İkinci dönem 16 Şubat 2026’da başlayacak ve eğitim yılı 15 Haziran 2026 günü karne ve tamamlama belgelerinin verilmesiyle sona erecek.

Bakan Çavuşoğlu’ndan okul ziyaretleri

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Lefkoşa’daki Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret ederek okulun kapasitesinin artırılması için ikinci etap çalışmalara başlanacağını açıkladı. Çavuşoğlu, okul bahçesine park yapılacağını ve sınıflara ek dolap ile masalar kazandırılacağını belirtti. Ziyaret sırasında öğretmenlerle bir araya gelen Bakan, okulun açılmasına katkı sağlayan emekçilere teşekkür etti.

Muharrem Döveç Ortaokulu’nun açılış töreni yapıldı

Çavuşoğlu ayrıca, merhum Muharrem Döveç’in anısını yaşatmak amacıyla Döveç Grup tarafından yaptırılan Muharrem Döveç Ortaokulu’nun açılış törenine katıldı. Törende, okulun modern ve donanımlı bir eğitim merkezi olarak öğrencilerin geleceğine katkı sağlayacağı vurgulandı. Döveç Grup Direktörü Burçin Döveç, okulun inşasında emeği geçenlere teşekkür etti ve gençlerin ülkeye faydalı bireyler olarak yetişeceğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu da “Bir Okul da Sen Yap Kampanyası” çağrısı çerçevesinde eğitime katkıda bulunanlara teşekkür ederek KKTC’de son dönemde 19 yeni okul kazandırıldığını ve gelecek yıl 7 okul daha açmayı planladıklarını kaydetti.

Güvenli Okul Projesi hayata geçti

Bu arada Polis Genel Müdürlüğü (PGM), öğrencilerin güvenli bir eğitim yılı geçirmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğinde “Güvenli Okul Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında okul çevrelerinde polis devriyeleri artırıldı, trafik düzeni ve yaya güvenliği için kapsamlı önlemler alındı.