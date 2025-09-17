Rum yanlısı siyaset

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının, bölgedeki komşularla ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Haravgi gazetesi Costa’nın, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarete ve açıklamalara yer verdi.

Habere göre Costa, çalışma yemeğinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, 2026 yılının ilk yarısında devralacağı AB dönem başkanlığının, Avrupa Birliği’nin Akdeniz ve Orta Doğu ile ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise, Avrupa Konseyi Başkanı Costa’nın, Avrupa başkentlerine yönelik ziyaretlerle ilgili inisiyatifini selamladı.

Güney Kıbrıs’ın "itibarlı bir arabulucu" olarak çalışacağını söyleyen Hristodulidis, bölge liderleriyle görüşmeler, diplomatik temaslar içerisinde komşu ülkelerle Avrupa’yı daha da yakınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

AB güvenliği ve savunması konusundaki gelişmelere değinen Hristodulidis, SAFE gibi programların da değerlendirilmesinden bahsetti.

Güney Kıbrıs’ın savunma olanaklarının desteklenmesine ilişkin bir milyar euronun üzerindeki finansmanı değerlendirmeye hazır olduğunu söyleyen Hristodulidis, AB dönem başkanlığı çerçevesinde küçük işletmelerin desteklenmesi, bürokrasinin azaltılmasını hedeflediğini belirtti.

Costa ise açıklamasında Avrupa Birliğinin, savunma, iklim değişikliği ve Akdeniz ile ilişkilerin geliştirilmesi gibi kritik meselelerin ele alınması konusunda Güney Kıbrıs dönem başkanlığına güvendiğini söyledi.

Costa açıklamasında ayrıca SAFE programının, AB üyesi ülkeleri tehdit etmeyen ülkelere açık olduğunu savundu.

AB üyesi ülkelerin güvenliğini tehdit eden ya da saldıran ülkelerin, SAFE programını kullanmasına izin verilmeyeceğini dile getiren Costa, SAFE programını kullanmak isteyen ülkelerin, tüm üye ülkelerin onayını gerektiren savunma anlaşması imzalaması gerektiğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, herhangi bir üçüncü ülkenin bu programa dahil olmasının, Avrupa Birliği ile savunma anlaşması sağlamasını gerektirdiğini, bu anlaşmanın da 27 üye ülkenin "olur" görüşünü alması gerektiğini belirtti.

