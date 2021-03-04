Başı belaya girdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Serbest Liman’da bir şirkette sorumlu olarak görev yapan İmran Mahmadov, 22 paket kaçak sigara ile yakalandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının limanda çalışan görevliler tarafından fark edildiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ayhan Arabi, 2 Mart 2021 tarihinde, Serbest Liman bölgesinde faaliyet gösteren bir şirkette görevli olan zanlının, 22 paket kaçak sigarayı aracında tasarruf ettiğini söyledi. Polis, sigaraların görevli memur tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, 50 bin şahsi kefalet senedi imza etmesi şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.