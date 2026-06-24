Milyonerler Limasol’da

Güney Kıbrıs ‘Invest Cyprus’ programı çerçevesinde yatırımcılara önemli vergi bağışıklığı ve cazip yatırım teklifleri sunarak Avrupa’nın en gözde ülkesi haline geldi. Küresel yatırım göçü danışmanlık şirketi Henley & Partners tarafından yayımlanan rapora göre; Hollanda, Portekiz, İtalya ve Almanya gibi ülkeler yatırımlar ve kaliteli yaşam açısından Güney Kıbrıs’ın gerisinde kaldı.

Milyonerlerin Güney Kıbrıs’a akın ettiği ve Limasol’un en gözde kent haline geldiği belirtirken, bölgede yaşam kalitesinin hızla arttığına dikkat çekildi. Ölçümlerin “Servet Hareketliliği Rekabetçilik Skoru” ile değerlendirildiğine dikkat çekilen raporda, vergi uygulamaları, yaşam kalitesi, siyasi istikrar ve hukukun üstünlüğü gibi yapısal unsurları dikkate alındığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs ilk sırada

Küresel yatırım göçü danışmanlık şirketi Henley & Partners tarafından yayımlanan “Henley Private Wealth Migration Report 2026” raporuna göre Güney Kıbrıs, Avrupa kıtasında en yüksek puanı alarak milyoner göçü açısından en cazip destinasyonlardan biri haline geldi.

Rapora göre Güney Kıbrıs, 73,5 puanla Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Ülkeyi 72,8 puanla Hollanda, 72,5 puanla Portekiz ve 72,3 puanla İtalya takip etti. Birleşik Krallık 68,3 puan alırken, 69,7 puanlı Almanya ve 65,7 puanlı Fransa’nın da yer aldığı “baskı altındaki büyük ekonomiler” grubunda değerlendirildi. Güney Kıbrıs’ın özellikle uluslararası yatırımcılar ve yüksek gelir grubundaki bireyler için cazibe merkezi haline geldiği, bunun da ülkeye yönelik sermaye ve nüfus hareketliliğini artırdığı ifade edildi. Özellikle Limasol’un, yabancı şirketlerin ve profesyonellerin yoğun ilgisiyle birlikte adanın en pahalı ve en hızlı büyüyen kentlerinden biri haline geldiği belirtildi.

Limasol pahalı şehir haline geldi

Ancak bu gelişmenin konut piyasasında ciddi bir baskı oluşturduğu da raporda yer aldı. Özellikle Limasol’un adanın en pahalı şehri haline geldiği, kira fiyatlarının büyük Avrupa başkentleriyle yarışır seviyelere ulaştığı belirtildi.

Kiralar uçtu, ev fiyatları fırladı

Şehir merkezinde standart tek odalı dairelerin aylık kirasının bin 200 ile bin 800 Euro arasında değiştiği, iki odalı dairelerin ise ortalama 2 bin 750 Euro seviyesine ulaştığı kaydedildi. Stüdyo dairelerin ise yoğun talep nedeniyle adeta lüks konut kategorisine yükseldiği ve aylık ortalama kiralarının yaklaşık bin 400 Euro seviyesinde olduğu ifade edildi.

Ev satın almak isteyenler açısından ise metrekare fiyatlarının ortalama 3 bin 450 Euro seviyesinde olduğu, bu durumun standart iki odalı daire fiyatlarını 330 bin ile 500 bin Euro aralığına taşıdığı aktarıldı.

Bu ekonomik tablonun halkı ve genç çiftleri konut piyasasının dışına ittiği, ortalama 2 bin 400 Euro seviyesindeki net maaşların barınma maliyetleri karşısında yetersiz kaldığı belirtildi. Bu nedenle birçok kişinin daha küçük konutlara ya da şehir dışındaki bölgelere yönelmek zorunda kaldığı ifade edildi.