Başarıyla icra edildi

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası başarıyla tamamlandı. Tatbikatı askeri yetkililer ve siyasilerin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ve Somali’den gelen gözlemciler de izledi.

Tatbikat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda gerçekleştirilen brifing ile başladı. Brifingde konuşan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, tatbikatın 2002'den bu yana düzenlendiğini ve kara ile deniz olmak üzere iki safhadan oluştuğunu belirtti.

Daha sonra, tatbikata ismini veren Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli'ye, Tümgeneral İlker Görgülü ile Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tarafından "anı objesi" takdim edildi.

Doğu Akdeniz’de, KKTC hava sahası, kara suları ve ana karası üzerinde Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içinde yer alan uluslararası sulardaki tatbikatın kara safhası, 101 Evler bölgesinde gerçekleştirildi.

Senaryo kapsamında yapılan kara safhasında, Türkiye'den KKTC'ye gelen bir yolcu uçağı ile Beşparmak Dağları üzerinde bağlantı kesilmesinin ardından gerçekleştirilen arama-kurtarma harekatı canlandırıldı.

Tatbikat senaryosu gereği düşen uçağın yerinin uçak ve helikopterlerce tespitinin ardından arama safhası tamamlanarak kurtarma safhasına geçildi. Bu kapsamda arama kurtarma eğitimi alan personel, helikopterlerle bölgeye sevk edildi.

"Hızlı iniş" adı verilen yöntemle halat kullanarak ulaştıkları kazazedelere ilk müdahaleleri yapan ekipler, durumu ağır yaralıları helikopterlerle bölgeden tahliye etti.

Bölgenin çevre emniyetinin de alındığı arama kurtarma çalışmaları kapsamında itfaiye ekipleri uçaktaki yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de ambulanslarla yaralıları hastaneye ulaştırdı.

Dron tarafından yapılan alan tarama sırasında ise uçurum kenarı ile ormanlık alanda tespit edilip kurtarılan 2 yaralı, ekiplerce ambulans ve helikopterle hastaneye götürüldü.

Kimler izledi

Başarıyla tamamlanan tatbikatın kara safhasını Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin kızı Nil Gönyeli, askeri yetkililer, bazı bürokratlar, ülkeden ve yurt dışından çok sayıda basın mensubu ile Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ve Somali’den yabancı gözlemciler izledi.