Nabız yoklayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun, mart ayında İsviçre’de gerçekleştirilmesi hedeflenen gayriresmi beşli konferans hazırlıkları için yarın adaya gelmesi bekleniyor.

Alithia’nın haberine göre DiCarlo, önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşecek.

Ledra Palace Otel’de kadınlar grubu ile bir araya gelecek olan DiCarlo 12 Şubat’ta Atina’yı, 13 Şubat’ta da Ankara’yı ziyaret edecek.

BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Haq, yaptığı açıklamada “genişletilmiş formda bir gayriresmi görüşmenin ön hazırlıkları çerçevesinde Kıbrıs sorununda ileriye gitme yolunun görüşüleceğini” söyledi.

Ferhan Haq, DiCarlo’nun gençler ve kadınlar da dahil sivil toplum temsilcileriyle de bir araya geleceğini belirtti. Haq, DiCarlo'nun mart ayında İsviçre’de gerçekleştirilecek gayriresmi genişletilmiş konferansın müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak olumlu bir sonuca varmasını güvenceye almak için iki tarafın pozisyonunu ve niyetlerini saptayacağını söyledi.

