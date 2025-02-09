458 bin sterlin kaynak ayrıldı

Bakanlar Kurulu Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nun kararlarını onaylayarak 10 okulun binalarında depreme karşı güçlendirme yapılmasına karar verdi.

Karara göre, çeşitli okullarda yapılacak ek işler için toplam 458 bin 189 Sterlin finansman sağlanacak.

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre; 10 okulun binasında güçlendirme işlemleri veya ek işlerin yapılması için alınan karar uyarınca deprem önlemleri çerçevesinde gerekli işlemler yapılacak.



Bu kapsamda güçlendirme ve ek işler için ayrılan bütçeler şöyle:

Şht. Zeki Salih İlkokulu: 52.611,64 Stg.

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi : 31.057,18 Stg.

Mehmet Boransel İlkokulu: 6.686,37 Stg.

Şht. Doğan Ahmet İlkokulu : 5.050,46 Stg.

İskele Ticaret Lisesi: 11.448,83 Stg.

Şht. Hüseyin Akil İlkokulu: 8.110,38 Stg.

Ağırdağ İlkokulu: 7.968,25 Stg.

Değirmenlik İlkokulu : 7.305,68 Stg.

Değirmenlik İlkokulu : 45.826,55 Stg.

Atatürk Meslek Lisesi: 10.815,00 Stg.

Şht. Yalçın İlkokulu : 29.457,60 Stg.

Şht. Yalçın İlkokulu: 241.851,25 Stg.

Onaylanan bütçeler doğrultusunda çalışmaların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

