4 yıl direndi

Özel bir hastanede 2021’de gerçekleşen doğum sırasında kalbi duran ve nefessiz kaldığı ileri sürülen İzel ve Mert Boransel çiftinin oğlu 4 yaşındaki Karan Mert dün sabah hayatını kaybetti.

Karan Mert Boransel'in vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu.

Karan Mert’in cenazesi, dün ikindi namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedildi.

Karan bebek 19 Nisan 2021’de Lefkoşa’da özel bir hastanede dünyaya gelmişti.

Karan’a serebral palsi teşhisi konulmuştu.

Ailesi, hamilelik süresince tüm testlerin iyi olduğunu ancak doğum anında yaşanan ihmaller zinciri nedeniyle çocuklarının hasta doğduğunu belirtmişti.

Ailenin iddiasına göre; Lefkoşa’da özel bir hastanede dünyaya gelen Karan bebek, doktorun ihmali ve hastanedeki ekipman yetersizliği nedeniyle bir süre oksijensiz kaldı. Bebeklerinin oksijensiz kalması nedeniyle beyninde hasar oluşan Karan bebek doğum sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sonrasında ise tedavisi için Türkiye’ye gönderildi. Aile bebeklerinin sağlığının ihmal nedeniyle bu durumda olduğunu iddia ediyor ve adaletin sağlanmasını istiyor.

