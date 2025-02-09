Kar sevinci

Güney Kıbrıs’ta yer alan Trodos dağları kar yağışıyla birlikte yeniden kış aylarının cazibe merkezi haline geldi.

Rumlar, yabancılar ve Kuzey Kıbrıs’tan birçok kişinin ilgi odağı olan Trodos, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk ve orta dereceli okulların tatil olması nedeni ile çok sayıda Kıbrıslı Türk ailece Trodos’a giderek karın keyfini çıkardı.

Trodos’a gidenler sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaştı. Trodos’ta, sıfır derece sıcaklıkta kartopu oynayanlar, kayanlar, kardan adam yapanlar, fotoğraf çektirenler, güzel bir gün geçirmenin tadına vardı. Trodos’a kimi vatandaşlar kendi araçları ile kimileri de Kuzey Kıbrıs’tan düzenlenen turlarla gitti.

Doğası ayrı güzel

Trodos, özellikle hafta sonları birçok ziyaretçi ağırlıyor.

Kayak yapma, teleferiğe binme gibi imkanların bulunduğu Trodos’ta çok sayıda endemik ve nadir bitki örtüsü de bulunuyor.

Avrupa’nın en önemli dağ florası habitatlarından biri olan Trodos’ta birçok çeşit ağaç görmek de mümkün oluyor.

Trodos’un merkez meydanından birkaç metre ötede çam ormanı içine gizlenmiş, sıra dışı bir kilise ise bölgeye ayrı bir hava katıyor.