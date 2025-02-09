Yunanistan'ın Santorini Adasında bir haftadır devam eden deprem fırtınası sonrası Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı şeridinde sık sık deniz suyu çekilmeleri başladı. Türkiye’nin İzmir, Muğla ve İstanbul Silivri bölgeleri ve Güney Kıbrıs’ın Larnaka bölgesinde yaşanan deniz çekilmeleri nedeniyle tsunami korkusu yaşanıyor.

Larnaka’da deniz sularının aniden çekilmesi, kıyı şeridinde alışılmadık bir manzara oluşturdu. Larnaka’daki çekilmenin 150 metre civarında olduğu belirtilirken, son günlerde Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde gözlenen sismik aktivite nedeniyle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi deprem ve tsunamiye karşı bir dizi önlem aldı.

Rum Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı Jeolojik Araştırmalar Dairesi Sivil Savunma ve Sismoloji Merkezi, gerekli görüldüğünde tüm yetkili makamların koordinasyonunu öngören ilgili Ulusal Özel Plan "Enceladus" ta tanımlanan önlemler hakkında bilgi verdi. Buna göre; acil durumlarda, sirenlerin devreye girmesiyle vatandaşların belirli bir alandan tahliyesi veya uzaklaştırılması için acil talimatlar verilecek, ayrıca sesli alarmın yanı sıra acil bir durumda etkilenen bölgedeki vatandaşlara talimatların yer aldığı sesli mesajlar da iletilecek.

Endişe yarattı

Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında yaşanan deprem fırtınası, Türkiye'nin Ege Deniz'ne kıyı bölgelerinde de olası deprem ve tsunami endişesine neden oluyor. Ege Denizi'nde yaşananlardan sonra bölgedeki deniz çekilmeleri e tedirginlik yarattı. Bölgede deniz çekilmesi en son Muğla'nın Ula ve İzmir'in Seferihisar ilçelerinde yaşandı. Akyaka'da deniz suyu karadan 30 metre iç kesimlere çekilirken Seferihisar ilçesinde de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi. Seferihisar'da çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu. İstanbul Silivri'de ise deniz yaklaşık 150 metre çekildi.



