Gerekli önlemler alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta geride bıraktığımız 2024’te çıkan 640 yangının 135’ini bina yangınları oluşturdu. Ülke genelinde 11 şube ve 234 personelle hizmet veren itfaiye biriminde en fazla 52 metre yani 17 kata kadar müdahale edebilecek araç bulunuyor.

KKTC’de en yüksek katlı binanın İskele’de 96 metre yani 30 katlı olduğu öğrenilirken, bazı bölgelerde de 17 katı aşan birçok yapı bulunuyor.

Kısa süre önce Türkiye’nin Bolu ilinde 78 can kaybıyla sonuçlanan yangınla birlikte gözler ülkedeki yangın önlemlerine çevrilirken, vatandaşlar endişeli olduklarını söyledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, son yıllarda özellikle İskele bölgesinde yüksek katlı binalar yapıldığını, birçok yapıda yangın merdiveni olmadığını ifade etti.

Vatandaşlar, yüksek katlı binalarda çıkacak yangınlara müdahale için itfaiyenin yeterli imkâna sahip olmadığını söylerken, teknik olanakların ve araç filosunun güçlendirilmesini gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Hasan Macit Köroğlu

“Türkiye’de yaşanan deprem ve Bolu’daki yangın ders olmalı. Ülkemizdeki binaların güvenli olup olmadığı noktasında endişe yaşanıyor.

Ülkemizdeki binaları ben yangına ve depreme karşı güvenli bulmuyorum. Binaların yüzde 90’nın da yangın merdiveni yoktur. Bunu büyük bir risk olarak görüyorum. Evime yangın söndürme cihazı aldım. Mağusa ve İskele bölgesinde yapılan yüksek katlı binalar var. İtfaiye her yere koşan ve her işle ilgilenen bir birimdir ancak teknolojik olarak gelişmeyi yeteri kadar sağlamadı. Çok yüksek katlı binalara müdahale edecek aracı yoktur.”

Ahmet Dağbaşılı

“İskele bölgesinde yapılan o yüksek binalar hem yangın hem de deprem noktasında büyük tehlike. Olası bir yangında oralara müdahale edebilecek itfaiye aracımız var mı? Kesinlikle itfaiyenin geliştirilmesi lazımdır.”

Ali Hoyrat

En kısa sürede yangına karşı alınması gereken tedbirlerin denetlenmesi gerekiyor. Ülkemizde deprem ve yangına karşı güvenli olmayan binalar vardır ve bunların da denetlenerek gerekli önlemleri almaları lazım. İskele bölgesinde çok yüksek katlı binalar oluşturuldu ve bu binaların incelenmesi gerekiyor. O yüksek binalarda olası bir yangına müdahale edecek itfaiye aracımız yoktur.”

Hilal Avcıl

“Ülkedeki binaların güvenli olup olmadığı noktasında endişe yaşıyorum. Yangına karşı evimde birçok önlem aldım bahçemde de sürekli temizlik yapıyorum. İskele bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede yüksek katlı binalar yapıldı ve bu binalarda olası bir yangına müdahale edebilecek gelişime sahip olduğumuzu itfaiyemizin bu binalara müdahale edecek donanıma sahip olduğunu düşünmüyorum.”

Musa Sertkaya

“Ülkedeki binaları yangına ve depreme karşı güvenli bulmuyorum. Türkiye’deki depremden sonra günlerce burada sadece konuşmalar oldu. Ne bir alarm, ne bir güçlendirme ne başka bir şey maalesef yapılmadı. İskele bölgesinde ve Mağusa’da yapılan yüksek binalar var ve buralarda olası bir yangına müdahale edecek donanıma sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Gerekli yatırımlar yapılarak itfaiyenin geliştirilmesi gerekiyor.”

Hasan Mustafa

“Ülkedeki binaları yangına ve depreme karşı güvenli bulmuyorum. Ülkede yeteri kadar denetim olduğunu düşünmüyorum. Ben kendi evimde yangın ve karbondioksit alarmları taktırarak önlem aldım. İskele başta olmak üzere birçok noktada yüksek katlı binalar yapıldı ve bir yangın anında itfaiyenin oraya müdahale edecek gelişime sahip olduğunu düşünmüyorum. Bu noktada devletin ve gerekli kurumların İtfaiyeyi geliştirmesi lazımdır. Bu ülkede rüşvet, hatır gönül işi ve benzeri durumlar bitmediği sürece şahsi çıkarlardan vaz geçip toplum çıkarlarını düşünmedikleri sürece bu memleket düzelmeyecektir”

Erol Ordalı

“Ülkedeki binaları ve yapıları yangın ve depreme karşı yeteri kadar güvenli bulmuyorum. İskele’de yapılan çok katlı binalar var ve bu binalarda yangın merdiveni olduğunu gözlemleyemedim. Bu binalarda olası bir yangın sırasında insanların ne olacağını hayal bile edemiyorum. İtfaiyemizin oraya müdahale edebilecek donanıma sahip olduğunu düşünmüyorum. 50 senedir aynı araçlar kullanılıyor. İtfaiyenin acilen geliştirilmesi ve daha donanımlı araçlar alınması gerekiyor.”