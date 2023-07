New York çıkarması

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB Zirvesi çerçevesindeki girişimleri sonrasında Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le New York’ta bir araya geleceğinin açıklanmasının ardından, Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun da New York’ta temaslarda bulunacağı duyuruldu.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB zirvesinde birliğin bir temsilci ataması amacıyla yaptığı temasların sonuç vermemesi üzerine Rum yönetiminin çabalarını BM Genel Sekreterine yoğunlaştırdığını yazdı. Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceğinin açıklanmasının ardından Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun da bugün New York’a gideceği kaydedildi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un Guterres’le yapacağı görüşmeye ilişkin Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasını aktardı.

Kombos’un Guterres’e, Rum hükümetinin bugüne kadar Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması adına yaptığı girişimler ve AB Konseyi toplantısı sonuçları hakkında bilgi aktaracağını vurgulayan Letimbiotis, Kombos’un ayrıca Rum hükümetinin asıl hedefinin, çözüm müzakerelerinin kaldığı yerden, BM kararları ve uzlaşılmış çerçeve temelinde yenden başlaması olduğu mesajını ileteceğini ifade etti.

Rum hükümetinin girişimlerinin Yunan hükümetiyle istişare halinde yürütülmeye devam edeceğini de ifade eden Letimbiotis, Hristodulidis’in Yunanistan başbakanıyla bir görüşmesi daha olacağını vurguladı.

Gazete haberinde, Rum müzakereci Menelaos Menelau’nun ise bugün New York’a gideceğini ve hafta boyunca çeşitli temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre, Menelau, BM Genel Sekreterliği yetkilileri ve BM Güvenlik Konseyi üye devletlerinin temsilcileriyle temaslarda bulunacak.