Analiz sonuçları çıkmadı

Girne’ye bağlı Esentepe’de geceleri evin içerisinde ateş açıp çevreye korku salan, şikayet üzerine olay yerine giden polislere silah doğrultan, üstelik evinde hintkeneviri yetiştirdiği ortaya çıkan Mustafa Gürbüz, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Gündüz’ün evinin duvarlarında ve koltuklarda 12 adet mermi deliği tespit edildi. Evde ateş açtığı kesinleşen zanlının polise silah çektiği esnada uyuşturucu etkisi altında olup olmadığı araştırılacak. Ayrıca olayda kullanılan silahın da balistik raporu beklenecek.

Zanlı hakkında 8 gün ek süre talep eden polis, dünkü duruşmada olguları yeniden aktardı.

Polis memuru, Mustafa Gürbüz’ün 23-24 Haziran 2023 tarihleri, 21.30-04.15 saatleri arasında Esentepe’deki, ikametgahında ateş açtığı yönünde alınan bilgi alındığını anımsattı. Polis, olay yerine giden Esentepe Karakolu ekiplerinin Mustafa Gürbüz’ü, ikametgahının dış kısmındaki terasta tespit ettiğini belirtti. Polis, zanlıya alınan ihbarla ilgili soru sorulduğunu, cevap vermek yerine belindeki silahı çıkarıp, ekiplere doğrulttuğunu ve görevli memurları, “Üstüme gelmeyin darmadağın ederim sizi” diyerek, tehdit ettiğini belirtti.

Polis, akabinde olay yerine gelen Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve PGM Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Mustafa Gürbüz, ikametgahına girdiklerini, salon kısmında tespit ederek etkisiz hale getirildikten sonra tutukladıklarını açıkladı.

Polis, zanlının tasarrufundaki 9 mm çapındaki Glock model FWZ 697 seri numaralı tabancayı da emare aldıklarını belirtti.

Evde uyuşturucu da bulundu

Polis, evde yapılan aramada şarjöründe 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunan, olayda kullanılan 9 mm çapındaki Glock model FWZ 697 seri numaralı tabanca, salon içerisinde sehpa üzerindeki cam kavanozda 7 adet, zemin üzerinde bir adet 9 mm çapında canlı mermi, ikametgahın girişindeki terasta 9 adet 9 mm çapındaki boş kovan,5 adet deforme olmuş halde mermi çekirdeği bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis ayrıca evde yapılan aramada ikametgahın salon kısmında iki adet cam kavanozda toplam 5.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve ikametgahın merdiven boşluğunda boyları 5 ile 115 santim olan saksı ve plastik bardaklarda yetiştirilmekte olan toplam 10 kök hintkeneviri bitkilerinin de bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, ayrıca salon kısmında koltuklar ile duvarlarda tabanca ile ateş etmesi neticesinde oluşan toplam 12 adet mermi deliği olduğunun da tespit edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Balistik inceleme sürüyor

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı ancak bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapılamadığını belirtti. Polis memuru, olayda kullanılan silahın balistik incelemeye gönderildiğini ve sonucun beklendiğini açıkladı. Zanlının olay esnasında uyuşturucu etkisi altında olup olmadığına da dair soruşturma yapıldığını kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme, hakkında birçok suçtan soruşturma yürütülen zanlı hakkında talep edilen 8 gün ek süreyi onayladı.