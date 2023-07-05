Büyük başarı 

Güney Kıbrıs’ın yılın ilk dört ayını kapsayan turizm geliri 417 milyon 600 bin Euro’ya ulaşırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 29.7 oranında bir artış sağlandığı belirtildi.

Cyprus Mail gazetesine göre; sadece Nisan ayındaki gelir 217 milyon 600 bin Euro oldu.

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden yabancıların başında İngilizler geliyor. Toplam turizm faaliyeti içinde İngiliz turistlerin yüzde 36.3’lük bir paya sahip olduğu açıklanırken, bir kişinin günlük harcamasının 79.51 Euro olduğu belirtildi.

İkinci sırada yer alan İsrailli turistlerin, İngilizlere oranla daha çok para harcadığı ifade edildi. Toplam turist sayısının yüzde 9.9’unu oluşturan İsrailli turistlerin bir günlük harcaması 120.23 Euro olarak hesaplandı.

Turist sıralamasında 3’üncü sırayı yer alan Polonyalıların bir günlük harcaması ise 77.67 Euro.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023, 10:10