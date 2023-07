Hükümete ‘acil  önlem’ çağrısı

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu, şiddet, cinayet ve tecavüz gibi suçların yanı sıra ölümlü trafik kazalarında meydana gelen artışlar vatandaşları huzursuz ediyor.

Zaman kaybetmeden caydırıcı önlemlerin alınmasını isteyen vatandaşlar, hükümete ve meclise büyük görevler düştüğünü söylüyor.

Özellikle ölümlü trafik kazalarında cezaların yetersiz olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, daha caydırıcı cezaların şart olduğunu belirtiyor.

Vatandaşlar; artan suçlar karşısında polisin yetersiz kaldığını vurgularken, teşkilata takviye yapılmasının şart olduğunu vurguluyor.

Vatandaşın görüşü şöyle;

Şaban Avcı

“Ülkede suç oranları her geçen gün artıyor. Bununla ilgili yapılacak çok şey var ancak zor düzelir. Madem kimse bu suçları önlemek için çalışmıyor, suçlar daha da artacaktır. Artan suçların nedeni olarak alkol kullanımı ve ülkeye girişlerin kontrolsüz olmasıdır. Diğer yandan yolların içler acısı durumu nedeniyle trafikte kendimizi güvende hissetmiyoruz. Yollara kolay kolay çıkmıyorum. Trafikte olduğum zaman tedirginim, o yüzden trafiğe sadece markete ve ihtiyaçlarımızı karşılamak istediğim zaman çıkıyorum. Trafikte beni en fazla acemi sürücüler ve alkol kullananlar korkutuyor.”

Gazi Varol

“Ülkede adli suçlar her geçen gün artıyor. Bunun önlenmesi adına siyasilerin polise müdahale etmemesi gerekiyor. Bu memlekette eskiden polis bir suçluyu telefonda aradığı zaman o kişi karakola gider ifadesini verirdi ancak şimdilerde polisi kimse dinlemiyor ve suçlular da çekinmiyor. Böylelikle de suçlar artıyor. Limanlar kontrollü olsa da kara sınırlarımızın güvenli olmaması nedeniyle suçlular istediği gibi gelip gidiyor. Polisimizin de bu kadar suç karşısında sayısının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Öte yandan trafik de öyle bir hale geldi ki artık kendimizi güvende hissetmiyoruz. Trafikte saygı diye bir şey kalmadı. Ayrıca trafikte artık çok fazla araç kullanmayı bilmeyen veya geldiği ülkenin trafiğine göre hareket etmeye çalışan çok sürücü vardır. Tüm bunların sonucunda trafikte güvende olmadığımızı söyleyebiliriz.”

Alper Tenekeci

“Ülkede adli suçlar artıyor ve bu suçların azaltılabilmesi için hükmedenlerin hükmetmesi lazım. Yasalar yapılması ve herkesin çalışması lazım. Ben bugünkü yönetimi ve idareyi destekliyorum ancak üzgünüm ki Ulusal Birlik Partisi iş yapmıyor. Türkiye’de kilosu 25 lira olan kiraz burada 150 lira. Üç-beş kişi kendi adamlarından olanlara ithal izni veriyorlar ve onlar da piyasayı pahalı yapıyor. Bunu denetleyecek bir merci olmadığı için suçların bunlara bağlı olarak arttığını düşünüyorum. Ben jenerasyonumla birlikte bu günleri görmek ve böyle kötü günleri görmek için askerlik yapmadım. Şu an kötü bir dönemden geçiyorum. Bunları söylediğimiz zaman da iktidar bize güceniyor. Muhalefet de çok kötü ve halk eğer bu düzeni değiştirirse halk kurtulacaktır. Aksi halde Anadolu bize bir Osmanlı tokadı atması gerekiyor çünkü bir utanmayı bıraktık. KKTC’nin hiçbir birimi çalışmıyor. Trafikte kendimizi güvende hissetmiyoruz. Gençler ellerinde telefonlarla yollarda seyahat ediyorlar ve hem kendilerini hem de karşıdakinin hayatını tehlikeye atıyorlar. Daha fazla denetim yapılması gerekiyor.”

Derviş Erşangil

“Ülkede adli suçlar artıyor ve bunun düzeltilmesi için çok şey yapma imkanı varken, hiç bir şey yapmak istemeyen ve güvenimizi kaybeden siyasiler düzeltmek için çalışmıyor. Ülkeyi idare edenlerin tek derdi ülkeye para gelmesi… Üniversitelere öğrenci diye gelenler denetlenmediği için ya kaçak işçi ya da uyuşturucu satıcısı haline geliyorlar. Bunu çok kolay bir şekilde önleyebilirler. İstek olduktan sonra üniversiteye kayıt yaptırıp devam etmeyenler tespit edilebilir ve böylelikle suçlar da önlenebilir ancak bu yönde bir istek yoktur. Öte yandan aracımızla yolda giderken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Özellikle kiralık araçlar bizleri çok endişelendiriyor. Başka ülkelerden gelerek burada trafik kurallarını bilmeden yola çıkanlar herkes için endişe vericidir ve bu yönde ciddi çalışmalar yapılmasını istiyoruz.”

Mehmet Çil

“Ülkede artan adli suçların nedeninin ekonomik sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyorum. Cezaların caydırıcı olmaması da suçların artış göstermesine neden oluyor. Diğer yandan yollarda seyir halindeyken kendimi güvende hissetmiyorum çünkü buranın trafik kurallarını bilmeden trafikte olan çok fazla sayıda sürücü vardır. Siz kontrollü gidiyorsunuzdur ancak karşıdan gelenin ne yapabileceğini kestiremiyorsunuz.”

Hasan Gözüken

“Ülkede adli suçlar artıyor. Bunu düzeltmek için tek çözüm cezaların caydırıcı olmasıdır. Cezaların caydırıcı olması ile birlikte suçların da azalabileceğini düşünüyorum. Yollarda kendimizi güvende hissetmiyoruz çünkü herkesin elinde telefon ve KKTC trafik kurallarını bilmeden yolda olan sürücüler vardır. Bunların düzeltilmesi için çalışma yapılmadığı için kendimizi güvende hissedemiyoruz.”

Işık Bayraktar

“Ülkede artan adli suçların düzelmesi hükümetin elindedir. Burada her milletten insan olduğu ve sayıları çok olduğu için suç oranları da artış gösteriyor. Suçların önlenebilmesi için cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerekiyor. Trafikte giderken kendimizi güvende hissetmiyoruz. Hep bir korku ve endişe ile yolda gidiyoruz. Buradaki trafik kurallarını bilmeden yollarda olan sürücüler var ve beni en fazla korkutan bunlarla genç sürücülerdir.”