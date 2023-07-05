Halk bunu görmeli

Özlem ÇİMENDAL

Ekonomik sorunların son seçimlerde etkisini gösterdiğini belirten emekli büyükelçi Osman Ertuğ, Türkiye’nin finanse ettiği projelerin bir an önce uygulamaya konulması gerektiğini söyledi.

Ertuğ “KKTC yeniden çağın gereklerine göre şekillendirilmelidir” diyerek, Başkanlık sistemi önerdi.

Osman Ertuğ, Diyalog’un sorularını söyle yanıtladı:

Soru: Seçim katılım çok düşük kaldı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?



Yanıt: Halkın politikaya küskün ve kızgın olması seçimlerdeki sandıklara katılım oranında çok etkiliydi. Bir milletvekili ve muhtar için yüksek masraflı bir seçime gidilmesini halk lüks olarak gördü. Ekonomik sorunlar ortada dururken, çözüm beklerken bir seçime gidilmesi halkta çok fazla memnuniyetsizlik yarattı.

Soru: Siyasetin geldiği bugünkü noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu içinde bulunulan durumdan çıkış yolu nasıl olmalı?



Yanıt: Bunun için sihirli bir formül yok. KKTC yeniden çağın gereklerine göre şekillendirilmelidir. Başkanlık sistemi bunlardan biridir. Sihirli bir formül olmamakla birlikte sistemin daha aktif bir rol oynamasında etkili olacaktır Başkanlık sistemi. Bir diğer önemli konuda Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’deki projelerinin somutlaştırılarak bir an evvel uygulamaya konulması gerekmektedir. Halkın bunu görmesi gerekmektedir.

Soru: KKTC’deki fakirleşme Kıbrıs sorununu nasıl etkiler?



Yanıt: Ülkenin gittikçe fakirleşmesi Güney Kıbrıs’ın bizi ekonomik olarak çökertme beklentisini yükletiyor. Rumlar tarafından KKTC’nin ekonomik anlamda yaşayabilirliği sürekli sorgulanıyor. Bizi zaten ekonomik anlamda içten içe çökertmek için izolasyonlar dahil pek çok girişimde bulunuyorlar. KKTC’nin fakirleşmesi, Rumların bizi içten zayıflatma ve kendi talep ve dayatmalarını daha baskın hale getirmesinde rol oynayabilir. Diğer taraftan biz güçlensek de sorun ortadan yine de kalmayacaktır. Bunun için kuzeyde kendilerine denk ve sürdürülebilir bir devlet olması ancak bir uzlaşının zeminini oluşturabilir.

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