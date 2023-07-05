‘Suçum yok’

Hüseyin ÇİÇEK

Merkezi Cezaevi’ne götürülürken polis nakil aracından firar eden İbrahim Takımcılar, Hasan Takımcılar ve Aydın Güner’e yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Mavideniz dün mahkemeye çıkarılmıştı. Mavideniz’in, firarilerin kaçtıktan sonra çaldığı aracı, Akdoğan’da sakladığı iddia edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, zanlının, 3 Temmuz 2023 tarihinde, Merkezi Cezaevi polis nakil aracından kaçarak firar eden 3 kişinin, kaçtıktan sonra çaldığı aracı, Akdoğan’da saklayarak suç örten suçunu işlediğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

,Mahkemede söz alan zanlı, “Ben hiçbir şey yapmadım, bütün gün evdeydim” diyerek suçlamayı reddetti. Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan İbrahim Takımcılar, Hasan Takımcılar ve Aydın Güner önceki gün saat 11.00 sıralarında duruşmaların bitmesinin ardından cezaevine götürülürken, polis nakil aracından firar etmişti. Firariler bir apartmanın önünde park halindeki Vito marka aracı çalarak, Akdoğan’a kaçmıştı. Polis ve Özel Harekat Ekiplerinin kapsamlı operasyonu sonucu 3 firari yakalanmıştı. Firarilerin çaldığı araç da Akdoğan’da park halinde bulunmuştu.