Soruşturma sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Aslanköy kavşağında, 48 yaşındaki bisikletli Cemal Karadağ’a çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Kazakistan uyruklu Elena Krasulina, dün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Özhan Öz, 30 Haziran 2023 tarihinde saat 12.50’de, zanlının, yönetimindeki PT 822 plakalı aracı ile Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine seyrettiği esnada, Aslanköy’de, Kale Boya önüne geldiğinde, sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun banket kısmına geçtiğini ve Cemal Karadağ’ın kullanımındaki bisiklete çarptığını açıkladı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Cemal Karadağ’ın, ağır yaralı olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını hatırlatan polis, soruşturmanın devam ettiğini, bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini ve alınacak ifadeler olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.