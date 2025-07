Öfke büyüdü

Limasol’un dağlık bölgesinde 23 Temmuz’da başlayan dün söndürülene kadar 125 kilometrekarelik alanı kül eden, iki kişinin de ölümüne neden olan orman yangınıyla ilgili halktan gelen tepkilere Rum yönetiminin, hiçbir şekilde özür dilemeden ve siyasi sorumluluk almadan verdiği cevaplar da tepkiyle karşılandı.

Alithia “Pişman Değiller… İki Kişinin Ölümü Hükümet İçin ‘Talihsiz Olay’” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis’in, yangın sırasında köylerin tahliye operasyonunun başarısından söz ederken “iki vatandaşımızla ilgili talihsiz olay dışında can kaybımız yok.” diyerek can kayıplarından istatistiki veri olarak söz ettiğine, özür dilemediğine dikkat çekti.

Haberde özür dileyen tek kişinin şartların aşırı, durumun da benzeri görülmemiş olduğundan söz ederek “cevap veremediysek özür dilerim.” diyen İtfaiye Şefi Nikos Longinos olduğu aktarıldı. Longinos’un “Başkan olayı yaşamak istedi, aracıma girdi. Yangınla mücadele planlarını uygulama ve tedbirleri artırma kararlarını alan bendim.” diyerek Hristodulidis’i ve hükümetini “aklamaya çalıştığı” kaydedildi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in önceki gün kamuoyunu ve medyayı “maalesef trajediden kaçılamadı. İki can kaybımız var ve profesyonel olarak olumsuz olaylar üzerinde odaklanılıyor, bunu anlayabiliyorum” diyerek dolaylı yoldan azarladığı belirtilen haberde hiçbir siyasi sorumluluk üstlenilmediğine aksine saldırıya geçildiğine işaret edildi.