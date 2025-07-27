Denktaş’ın ailesinin tepkisinin ardından siyasilerin açıklamaları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile ilgili asılsız iddiaların yer aldığı kitapla ilgili sert ifa-delerde bulundu.
“Devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Halkının yüz yılı aşan varoluş mücadelesinin simge ismi, büyük devlet ve halk adamı, merhum Rauf Raif Denktaş’a kabul edilemeyecek bir üslupla saldıran sözde kitap hakkında bir Kıbrıs Türkü olarak açıklama yapma gereği duyuyorum” diyen Tatar, “Tarihi kişilikleri eleştirmek başka bir şeydir, asılsız iddialarla hakaret etmek, saçma sapan düşüncelerle kin ve nefret kusmak başka bir şey. Merhum Kurucu Cumhurbaş-kanımızın aziz hatırası hakkında böyle bir üslup asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
Tatar: Kabul edilemez
Denktaş’ın ailesinin tepkisinin ardından siyasilerin açıklamaları peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile ilgili asılsız iddiaların yer aldığı kitapla ilgili sert ifa-delerde bulundu.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 6 saat Önce
Denktaş " Giden türk gelen türk". dedi. Kim bilir belki da Raif öldüğünde bile dedi.
Nadir UK - 1 saniye Önce
Sen kabul et yada etme..İşte sen a be Tataricik bu işlerle uğraşırsın ancak..O onu demiş bu bunu demiş kınama vesaire..Başka da bişey yaptığın yok .Her ay kap 411,320.- türk lirasını halkın cebinden haramın olsun, sünnetleri dolaş,düğünleri dolaş,cenazeleri dolaş,lahmacuncuları dönercileri dolaş,açılışlara doğumgünlerine git,dağlara çık torosları seyret vs....Ha bu arada bir de ustalarının eline tutuşturdukları kağıtları oku...Vay canına bee memlekete hizmete bakarmısınız..
Malzeme buldun salla gitsin a Tatari...Sen geberdiğinde (inşAllah bir an evvel) biz senin için neler söyleyeceğiz neler yazacağız tahmin bile edemezsin...