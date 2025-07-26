Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde yaklaşık 125 kilometrekarelik bir alanı yok eden ve 2 can kaybına yol açan yangına yeterli müdahale yapılamadığını belirten Rum basını; halkın öfke içinde olduğunu belirterek, Hristodulidis hükümetinin istifaya çağrıldığını bildirdi.

Alithia gazetesi “Bir özür ve istifa edin – iki ölü, yaralılar, 10 köy yandı, 100 kilometrekare kül oldu ve hükümet reddediyor” başlıklı haberinde halkın yangın haberini itfaiyeden değil, kilise çanlarından aldığını yazdı.

Gazete, yangının yol açtığı tahribat ve yıkıma geniş şekilde yer verdiği haberinde, Rum hükümeti yetkililerinin daha iki ay önce yaptıkları açıklamalarda, yangınlarla mücadeleye hiç olmadıkları kadar hazır olduklarını dile getirdiklerini ancak gerçeklerin hükümeti yalancı çıkardığını belirtti.

Yangında yok olan köylerin sakinlerinin gazeteye yaptıkları açıklamalarda öfke dolu olduklarını ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve hükümet yetkilile-rin istifasını istediklerini belirten gazete, AB’de yangın ve doğal afet bildirimi için 112 uygulaması varken yanan köylerdeki sakinlerin, köyü boşaltmaları gerektiğini kiliselerin çanlarının çalınması ve sokak aralarında düdüklerle duyurular yapılmasıyla öğrenebildiklerini aktardı.

Habere göre; birçok insan, son anda haberdar olduğu yangından ellerine ne geçirebildilerse alıp son anda kaçabildiler.

Sorumluluktan kaçamazlar

Politis gazetesi “Sorumsuz Devlet Karşısında Halkın Öfkesi – “Yalnız Kaldık, Kurtarabileceğimiz Ne Varsa Kurtaracağız – Sorumluluklar Da Kül Olmasın – Yangın Mağdurları Acımasız Bir “Neden” Sorusu ve Öfkeyle Baş başa Kaldılar” başlıkları altında verdiği haberinde, yangının yol açtığı yıkımın tarif edilemez olduğunu, hükümetin de sorumluluklarından kaçamayacağını yazdı.

Gazete, yangının şu ana kadarki bilançosunun 2 ölü, 124 kilometrekarelik yanan alan, elektriksiz ve susuz kalan 17 köy, tamamen yanan 32 ve ağır hasar alan onlarca ev olduğunu belirtirken yangının yol açtığı hasara çok sayıda fotoğrafla geniş şekilde yer verdi.

Rum hükümet yetkililerinin, sorumlu arama değil yaraları sarma zamanı olduğu yönünde çeşitli açıklamalar yapmalarına karşın aynı yetkililerin bir ay gibi kısa bir süre önce, yangına karşı her türlü tedbirin alındığı ve olası bir yangınla mücadeleye hazır olunduğu mesajlarını verdiklerini belirten gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in 3 Temmuz tarihinde bu yönde yaptığı açıklamayı yansıttı.

Yetkililer uyarıda bulunmadı

Gazete bir diğer haberinde ise, yangından etkilenen “Suni”, “Lofu” ve “Ay. Tera-punta” (AyTerap) köylerinde yangını yaşayan insanlarla gerçekleştirdiği röportajlara geniş yer verdi.

“Suni” köyünde ikamet eden Eleni isimli bir kadın, yangının köye yaklaştığından son anda, evinin önüne gelip arabayla korna çalanlar tarafından uyarılarak haberdar olduğunu, iki çocuğunu ve sadece çocukları için kıyafet alarak evden çıkabildiklerini belirtti.

Eleni, eşinin diğer köylülerle daha sonra gelerek yangına müdahale etmeleri sayesinde evlerinin tamamen yanmaktan kurtulduğunu, herhangi bir resmi araçla söndürme yapılmadığını vurguladı.

Ay. Terapunda köyü sakinleri de, defalarca telefonla aramalarına karşın hiçbir söndürme uçağı veya aracının köye gelerek söndürme çalışması yapmadığını belirtti.

Malya köyünde öfke

Gazete, yangının başladığı “Malya” köyünde ise ilk tespitlere göre 12 evin yandığını, köy sakinlerinin ise, yangın ilk başladığında ihbar etmelerine karşın erken müdahale edilmediğini söylediklerini aktardı.

Köy sakinleri, yangının bir köprü altında başladığı ve aynı noktada birkaç gün önce de bir yangın çıkmasına karşın o yangının hemen söndürüldüğünü ifade ederken “Vuni” köyü sakinleri ise yangının köye yaklaştığına dair 12.00’de ihbarda bulunmalarına karşın 16.00’da hiçbir söndürme unsurunun müdahalede bulunmadığından şikayet etti.

Erhürman’ın ziyareti

Gazete bir diğer haberinde ise, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yangın bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaret ve açıklamalarına da geniş yer verirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da yardım teklif ettiklerini aktardı.

Haberde, Kıbrıslı Türklerin de sosyal medya platformlarından da dayanışma ve destek belirten çok sayıda mesajlar paylaştıkları belirtilirken, Rum Sözcü Letimbiotis’in ise yardım tekliflerini “yeterli kara müdahale aracı olduğu, gerekli şeyin havadan müdahale yardımı olduğunu” belirterek yanıtladığını vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi “Yeniden Alevlenmeler ve Trodos Dağı Eteklerindeki Alevlerle Yoğun Mücadele – Yetersizlikleriyle Ülkeyi Yangına Terk Ettiler – Planlamada, Önlem Almada ve Anında Müdahalede Başarısız Oldular”.

Fileleftheros “Kabus Dolu Anlar – Alevler Arkasında Tarif Edilemez Bir Acı ve Çaresizlik Bıraktı – Her Yerde Yanık Toprak, Alevler ve Dumanlar – Yangında İnsan Faktörü – Hayvanlar Cehennemde Unutuldu”.



Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025, 09:44