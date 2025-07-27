Özlem ÇİMENDAL

Kurucu meclis üyelerinden, eski milletvekili Mehmet Civa, son 51 yılda ülkenin ileriye gide-mediğini, hemen her alanda çöküş yaşandığını belirterek “duvara tosladık” dedi.

Civa, Diyalog’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“KKTC olması gerektiği yerde değil kesinlikle. Son 51 yılda ileri gideceğimize daha da geriye gittik. Sosyal, siyasal ve ekonomik tüm alanlarda geriye gidiyoruz. Kıbrıs Türk Federe Devleti konumumuzdan bile şu an çok geriyiz. O zamanlar daha iyiydik diyebiliriz. KKTC’nin ilanının amacı Federasyona gitmekti. İlanı buna engel olmayacak denmişti. Birleşme olacak denmişti ancak olmadı. Bu konuda da 51 yılda istenilen yere ulaşılamadı.”

Uluslararası siyasi güçler bu işe taraftır

Mehmet Civa, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin şunları kaydetti:

“İki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon çatısı altında birleşilmeli bu sorun-ların çözümünün tek yoludur. Rum uzlaşmaz deniyor ama önce sen kendi yolunu çizip, pozis-yon belirleyip çalışacaksın. Egemen eşitlikle kafa bulandırılıyor. Kıbrıs’ta Türklerin ve Rumların anlaşacağı biz çözüm zemini lazım. Eğer Rum iki devletli çözümü kabul edecekse yapalım ama etmeyecek. Dünyada tek yaşamıyoruz. Uluslararası siyasi güçler bu işe taraftır. BM Güvenlik Konseyi kararları orada durdukça bu değişmez bir gerçektir. Bu yeni açılımların bizi nereye gö-türdüğü belli değil. Rumlar da işte bu yeni yol haritalarını bahane ederek, bunun arkasına sığına-rak Türkler çözüm istemiyor diyor ve haklı pozisyona geçiyor.”



Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025, 08:37