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‘Duvara tosladık’

Kurucu meclis üyesi, eski siyasilerden Mehmet Civa, tüm alanlarda griye gidildiğini söyledi

‘Duvara tosladık’
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 Özlem ÇİMENDAL

   Kurucu meclis üyelerinden, eski milletvekili Mehmet Civa, son 51 yılda ülkenin ileriye gide-mediğini, hemen her alanda çöküş yaşandığını belirterek “duvara tosladık” dedi.
   Civa, Diyalog’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
  “KKTC olması gerektiği yerde değil kesinlikle. Son 51 yılda ileri gideceğimize daha da geriye gittik.  Sosyal, siyasal ve ekonomik tüm alanlarda geriye gidiyoruz. Kıbrıs Türk Federe Devleti konumumuzdan bile şu an çok geriyiz. O zamanlar daha iyiydik diyebiliriz. KKTC’nin ilanının amacı Federasyona gitmekti. İlanı buna engel olmayacak denmişti. Birleşme olacak denmişti ancak olmadı. Bu konuda da 51 yılda istenilen yere ulaşılamadı.”

Uluslararası siyasi güçler bu işe taraftır

   Mehmet Civa, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin şunları kaydetti:   
“İki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon çatısı altında birleşilmeli bu sorun-ların çözümünün tek yoludur. Rum uzlaşmaz deniyor ama önce sen kendi yolunu çizip, pozis-yon belirleyip çalışacaksın. Egemen eşitlikle kafa bulandırılıyor. Kıbrıs’ta Türklerin ve Rumların anlaşacağı biz çözüm zemini lazım. Eğer Rum iki devletli çözümü kabul edecekse yapalım ama etmeyecek. Dünyada tek yaşamıyoruz. Uluslararası siyasi güçler bu işe taraftır. BM Güvenlik Konseyi kararları orada durdukça bu değişmez bir gerçektir. Bu yeni açılımların bizi nereye gö-türdüğü belli değil. Rumlar da işte bu yeni yol haritalarını bahane ederek, bunun arkasına sığına-rak Türkler çözüm istemiyor diyor ve haklı pozisyona geçiyor.” 
 

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025, 08:37
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YORUMLAR
Kıbrıslı
Kıbrıslı - 6 saat Önce

Eksiği var fazlası yok Civa'nın söylediklerinin..Daha ne yani..Gaco aldım benimdir diyor.Açık açık söylemiyor ama niyeti ilhaktır..Şimdilik buldu Tatar gibi Juju Ünal gibi iki tane işbirlikçi yavşak tepe tepe istediği gibi kullanıyor.Onursuz şerefsiz kuklacıklar bunlar her ikisi de..Ama iyice bilmelidirler ki,BM Güvenlik Konseyi kararları hala daha orada durdukça bunlar Yalova Kaymakamıdırlar.. Sırf ceplerini daha fazla doldursunlar diye cart curt etmeye devam edecekler havanda su dövecekler..

Hasan Nuri
Hasan Nuri - 6 saat Önce

Zaten Başımıza ne gelmiş ise KKTC ile gelmemişmidir yani KTFD’tinden kaçış ile Üretim İhracat ve Turizmi yerle bir ettik KKTCyi yönetemeyip batırıp talan ettik ! KTFD zamanından çok daha gerilere gittik Fakirleşip Yoksullaştık ! Bugün Pahalılıktan ve Kirlilikten girilemeyen KKTCde neyin kavgasını yapabiliriz ki !

Doğru Söz
Doğru Söz - 4 saat Önce

KaKaTC ayrı ve bağımsız devlet olabilir diyende vAllah billah kuş kadar bile beyin yok. Fransa ve Almanya gibi ülkeler bile Süper güçlerle başedebilmek için birleşerek büyüme beklerken Kuzey Kıbrıs hem de ortadoğuda Doğu Akdenizde bağımsız bir devlet olabilir mi? Evet diyenin götünün deliği.

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