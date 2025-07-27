Sorun siyasi irade

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, KKTC’de yapılacak seçimler ve diğer bazı faktörler sebebiyle “kritik bir dönemde bulunulduğu” iddiasını dile getirdi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Stewart; “Kuzey’de yaklaşan seçimler ve diğer dinamikler sebebiyle Kıbrıs’ta kritik bir anda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi konferanstaki görüşmeleri “önemli bir adım” şeklinde nitelendiren Stewart, “bir sürecin olması ve momentumun devam etmesi hedefleniyordu ve bu başarıldı.” ifadelerini kullandı.

“En büyük engelin toplumdaki hisler değil siyasi irade olduğunu” savunan Stewart; "her yıl milyonlarca insanın adanın bir tarafından diğerine, herhangi bir olay yaşanmadan geçtiğini ancak siyasi liderlikler arasındaki güvensizliğin, uzlaşı fikrine dahi olumsuz yaklaşılmasına sebep olacak düzeyde olduğunu, bu anlatımlara son verilmesinin hayati önem taşıdığını” iddia etti.

Stewart, bu güvensizliğin kökeninin, yıllar boyunca karşı tarafı ortak olarak değil düşman olarak gösteren anlatımlar olduğunu öne sürerek “barışın inşasını için sadece müzakere değil bu katı ifadelerin değişmesi ve anlayış oluşturulması gerektiğini” vurguladı.

Açıklamasında ara bölgeye de değinen Stewart; "ara bölgede her gün her türlü olayın gerçekleştiğini, bu olayların her birinin tırmanma tehlikesi içerdiğini, bu olayların engellenmesinin de görevleri olduğunu" ifade etti.

